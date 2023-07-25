Не хуже, чем в Нарве: в Ивангороде планируют благоустроить набережную

„Жители города выбрали для проекта название „Родной берег“. После реализации набережная соединится с существующим променадом, благодаря чему прогулочный маршрут вдоль реки увеличится в шесть раз“, — говорится в сообщении пресс-службы Ленинградской области.

Вдоль реки также появятся дорожка для скандинавской ходьбы, смотровая площадка с детским оборудованием для игры с водой, амфитеатр для проведения концертов и выездных регистраций.

Также рядом создадут площадку для мероприятий с навесом, выставочными стендами, нестационарными ярмарочными модулями и туалетом. В мощении и фасадах навеса будут использоваться мотивы творчества Ивана Билибина (в Ивангороде находится самая большая коллекция его работ).

Как отмечает пресс-служба Ленинградской области, Ивангород, а также Новая Ладога и Сосновый Бор победили во всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Конкурс позволит создать в этих городах современные, комфортные общественные пространства, которые сохраняют характер территории и ее локальные особенности.

В этом году в Ленинградской области уже реализуются проекты, победившие в конкурсе прошлого года. Тогда деньги на благоустройство получили Подпорожье, Пикалево, Кингисепп, Шлиссельбург и Сосновый Бор.