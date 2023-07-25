БОЛЬШОЙ ОБЗОР | На какой пляж лучше пойти с детьми, а какой больше понравится взрослым?(4)
Сегодня – Всемирный день предотвращения утоплений, в связи с чем приводим обзор всех пляжей, на которых благодаря береговой охране G4S можно безопасно наслаждаться водными радостями. Вы узнаете, какой пляж самый компактный, какой больше всего подходит для семейного отдыха, какой – самый романтический и на каком – самая теплая в Эстонии вода в море.
Пляж Пирита – крупнейший пляж в столице
Самый большой в Таллинне песчаный пляж, расположенный в районе Пирита, уже много лет является излюбленным местом отдыха таллиннцев в теплый летний день. На пляже имеются кабинки для переодевания, детские игровые площадки и площадки для игры в мяч. В летний сезон на пляже работает бар и киоски. Знаете ли вы, что именно пляж Пирита – первый пляж в Эстонии, на котором работает береговая охрана, причем уже с 1998 года? Пляж Пирита удостоен Голубого флага: это означает, что качество воды и другие экологические стандарты пляжа получили высокую оценку.
На пляже Штромка больше всего возможностей для разностороннего проведения досуга
На Штромке есть несколько игровых площадок для детей всех возрастов. Также имеются тренажерные площадки, различные площадки для игры в мяч (футбол, баскетбол, волейбол) и два серф-клуба: Surftown и Stroomi Surfiklubi, где можно освоить новый вид спорта. Помимо всего вышеперечисленного, на пляже Штромка множество кафе, также управа района проводит кружки по интересам, участвовать в которых могут все желающие. Таким образом, на Штромке найдется занятие для людей всех возрастов.
Пляж Пикакари – самый красивый пляж в Таллинне
Пикакари – красивый и чистый пляж со всеми удобствами. Здесь есть тренажерный зал под открытым небом, игровая площадка, куда можно привести детей, старомодный пирс с прекрасным видом на море и Таллинн, где можно сделать отличные фотографии, и, конечно, удобная парковка рядом с пляжем. Пляж Пикакари также удостоен Голубого флага, что подтверждает чистоту воды и пляжной территории. Зайти в воду на пляже Пикакари очень просто: всего семь шагов – и глубина уже достаточная для того, чтобы плыть.
Пляж Какумяэ – самый романтический пляж
Пляж Какумяэ с его мелководьем, искрящейся в лучах солнца водой и красивейшими закатами – прекрасное место для романтического свидания или очаровательных фотографий. Красивая природа, окружающая пляж, и лесные тропы делают день, проведенный здесь, еще более волшебным. Несмотря на то, что это столичный пляж, Какумяэ находится достаточно далеко от шума большого города, чтобы вы могли по-настоящему отключиться от суеты дня и посвятить себя прекрасным моментам.
Пляж Харку – пляж, где лучше всего расслабляться
Пляж Харку предлагает множество вариантов отдыха – как активного, так и спокойного. Здесь можно заняться спортом в открытом бассейне, поиграть в мяч на волейбольной площадке и отправить детей исследовать игровую площадку. Кроме того, здесь находится Харкуская гребная база, где можно покататься как на катере, так и на весельной лодке. Многие отдыхающие приезжают сюда заниматься сап-серфингом, поскольку условия на озере позволяют не носить доску так далеко, как на морском берегу. На пляже Харку есть пять зон для гриля и пляжное кафе, а также шезлонги. Летом вода прогревается быстро: уже к середине июня она обычно достигает 24 градусов. Кульминацией спортивного отдыха в этом году станет Ironman, который стартует именно на озере Харку.
Пярнуский пляж – самый известный пляж
Пярнуский пляж делает Пярну бессменной летней столицей. Каждый житель Эстонии стремится хотя бы один раз за лето побывать в Пярну и на его пляже. Пярнуский пляж славится и своими мероприятиями: в течение лета здесь проходит множество крупных мероприятий – от спортивных состязаний до крупных музыкальных фестивалей. Несмотря на то что по числу отдыхающих это один из самых популярных пляжей Эстонии, он находится всего в 15 минутах ходьбы от центра города, поэтому сюда очень удобно добираться пешком.
Пляж Паралепа – пляж, где больше всего возможностей заниматься спортом
На пляже Паралепа установлены футбольные ворота и волейбольные сетки для игры в мяч. Также недавно была создана площадка для игры в мёльккю и петанк. В ближайшее время будет построена площадка для игры в падель, а всего в нескольких минутах ходьбы можно заняться скалолазанием в Хаапсалуском парке приключений.
Пляж Вазикахолми – самый маленький и уютный пляж
На пляже Вазикахолми можно поплыть, не намочив перед этим ноги. Как? В прошлом сезоне был построен мостик длиной 36 м, который ведет на глубину в полтора метра – с него можно спуститься в воду и сразу плыть. Это удобно для любителей зимнего плавания в холодное время года или для тех, кто просто нетерпелив.
Пляж Курессааре – песчаный пляж с самой теплой водой в море
Пляж Курессааре очень удобен для семей с детьми благодаря мелководному и быстро прогревающемуся заливу. На пляже есть уличные туалеты и кабинки для переодевания. Для детей оборудована игровая площадка с аттракционами, где можно лазать, качаться на качелях и играть на песке, а родители с удобством могут наблюдать за этим. Интересно, что именно этот пляж в народе называют „Детским пляжем“: вода настолько теплая, что даже самые маленькие члены семьи с удовольствием заходят в море.
Пляж Рийска – пляж с лучшими условиями купания для детей
Вода в озере Рийска темная, а значит, она всегда на несколько градусов теплее, чем в других озерах. И хотя дети, как известно, не прочь играть даже в холодной воде, в теплой им гораздо приятнее. На пляже есть детская игровая площадка с качелями и игрушечной лодкой, где здорово провести время после купания. Пляж небольшой, поэтому родителям легко присматривать за детьми.
Пляж Ванамыйза – пляж с самой прозрачной озерной водой с зеленым отблеском
Пляж Ванамыйза всегда привлекал людей благодаря зеленоватому озеру, хотя при этом вода в нем прозрачная. В последние годы на берегу озера открылось долгожданное пляжное кафе Wanakas, где есть все необходимое, чтобы продлить летний день. Стоит отметить, что именно здесь находится самая высокая в Эстонии вышка для прыжков в воду – излюбленное место летнего отдыха многих молодых людей.
Пляж Пылва – самый удобный и современный пляж
Пляж Пылва – самый удобный и современный пляж по нескольким причинам. Здесь прекрасная природа и современные удобства, такие как вейк-парк и кафе. Среди увлекательных водных развлечений – вейкбординг с пятимачтовым круговым тросом общей длиной 519 м. Трос вращается против часовой стрелки, одновременно на трассе могут находиться шесть райдеров. Помимо вейкбординга, в Põlva Wakepark есть кафе, сауна, сауна-бочка и батут, в парке можно арендовать оборудование для вейкбординга, каноэ, велосипеды и доски для сап-серфинга. Кроме того, рядом с пляжем Пылва расположены площадки для пляжного волейбола, памп-трек и скейт-парк.
Пляж Вереви – лучший пляж для семей
Пляж Вереви находится примерно в 30 минутах езды от Тарту. До Вереви можно добраться как на автомобиле, так и на автобусе или поезде. Рядом с пляжем есть небольшая игровая площадка для детей. Есть также детский бассейн с горкой. На пляже можно поиграть в волейбол или просто устроить пикник. После проведенного на пляже дня вы без труда найдете в Элва кафе и детские площадки. На пляже Вереви детям понравится и шестиметровая вышка для прыжков в воду, хотя это развлечение по душе даже взрослым. На пляже Вереви есть целых две парковки для автомобилей: одна из них находится прямо рядом с пляжем, а другая – чуть дальше, однако и от нее вы дойдете до пляжа всего за пару минут.
Пляж Паала – самый спокойный пляж в центре Вильянди
Пляж Паала находится в Вильянди в непосредственной близости от центра города. Здесь царит приятная тишина, и купаться здесь предпочитают в основном местные жители, будь то актеры местных театров, которые круглый год плавают по утрам, или музыканты.
Согласно ансамблю Puuluup, в озере Паала живет кит, бар которого больше Романа. Чтобы посетить его, нужно проплыть по Валуоя, добраться туда на лещом, упасть в озеро ребенком и остаться там. К сожалению, в реальной жизни такой сценарий невозможен, поскольку за пляжем пристально следит береговая охрана. Но ночью... бар Paala Järve должен быть многолюдным и приятным местом. По крайней мере, так говорят местные.
Пляж Пюхаярве – самый инновационный пляж в Валгамаа
О появлении озера Пюхаярв ходит множество легенд и преданий, которые местные жители могут рассказать интересующимся. Однако Пюхаярв – это, безусловно, самое большое озеро на возвышенности Отепя и, несомненно, одно из самых красивых в Эстонии. Пюхаярв славится своей красотой и видами, а также пятью окружающими его островами. В этом году пляжная зона Пюхаярве была обновлена. В лодочной гавани теперь можно взять напрокат водный транспорт. Кроме того, взрослые могут поиграть в волейбол, а для детей на пляже оборудована игровая площадка. После спортивного дня можно позагорать на белом песке и подкрепиться в пляжном кафе – и все это среди прекрасных видов и красоты пляжа Пюхаярв. На пляже проходит множество мероприятий, особенно спортивных соревнований, таких как триатлон, плавание на открытой воде, соревнования по каякингу, гребле на каноэ и диск-гольфу. С 2000 года пляж Пюхаярве также удостоен Голубого флага.
Пляж на канале Анне – пляж с самым удобным в Тарту местоположением
Пляж на канале Анне находится в 10 минутах ходьбы от центра Тарту, до него легко добраться и на велосипеде. На этом пляже самый мягкий в Тарту песок, для любителей активного отдыха здесь создано множество возможностей заняться спортом, а для маленьких детей магнитом служат большой аквапарк и детская площадка. Помимо песчаного пляжа, на берегу канала есть пляжная зона с мягким травяным покрытием. В нескольких минутах ходьбы от пляжа в центре города находятся многочисленные кафе, торговый центр Eeden, а на пляже – уютное кафе Lennuk.
Два пляжа на Эмайыги – лучшие пляжи для туристов
Пляжи на реке Эмайыги – это „пальмовые острова“ эстонских рек: золотой песок, красивая природа, чистая вода и тающая во рту еда – дальше Эстонии ехать уже и не надо. Пляжи здесь имеют давнюю историю, благодаря чему здесь найдутся развлечения как для молодежи, так и для старшего поколения. В городском бассейне (рядом с Лодьякода) установлен современный тренажерный зал под открытым небом, а если песок станет слишком горячим, можно спокойно загорать дальше на деревянном настиле. При этом Открытый бассейн (в Тяхтвере) дополняет своего собрата с быстрым темпом жизни спокойной природной средой и туристической тропой в конце пляжной зоны. На обоих пляжах посетители постарше могут поиграть в волейбол, а малыши – насладиться прелестями детской площадки. Если вы хотите спокойно провести время в месте, не слишком удаленном от города, но при этом удивляющим разнообразием природы, то пляжи Эмайыги созданы именно для вас!
Пляж Вильянди – лучший пляж для спортсменов
На пляже Вильянди можно поиграть в волейбол, баскетбол, футбол, теннис, падель. Кроме того, здесь есть тренировки по гребле, аэросерфингу, прокат досок для сап-серфинга, зона для скейтбординга и, конечно, прокат лодок, так что каждый посетитель сможет найти своего личного вильяндиского лодочника! Предание гласит, что церковь, стоявшая на берегу озера Вильянди, рухнула в него, когда туда зашли семь братьев. Так что смотрите в оба и ищите семерых братьев, которые пришли на пляж, ведь кто знает, может быть, когда следующие зайдут, церковь поднимется из озера и приземлится прямо рядом с замковыми холмами. Впрочем, местный водяной не должен этого допустить...
Пляж Пайде – самый компактный пляж
Пляж Пайде хоть и крошечный, но там есть все, что только можно пожелать. Хотите готовить на гриле – управа города оборудовала площадку для гриля с печью. Захотелось мороженого – кафе на пляже решит эту проблему. Хотите прыгнуть в воду или поплавать – есть платформы для прыжков в воду и плавательные дорожки. Хотите прийти с маленькими детьми – можете отправиться на детский пляж с игровой площадкой. Здесь найдется занятие для каждого, будь то любитель позагорать, спортсмен, пловец или ребенок. А для того чтобы все было безопасно, на нашем пляже дежурят приветливые охранники, которые всегда готовы помочь и пообщаться.