БОЛЬШОЙ ОБЗОР | На какой пляж лучше пойти с детьми, а какой больше понравится взрослым?

Пляж Какумяэ с его мелководьем, искрящейся в лучах солнца водой и красивейшими закатами – прекрасное место для романтического свидания или очаровательных фотографий. Красивая природа, окружающая пляж, и лесные тропы делают день, проведенный здесь, еще более волшебным. Несмотря на то, что это столичный пляж, Какумяэ находится достаточно далеко от шума большого города, чтобы вы могли по-настоящему отключиться от суеты дня и посвятить себя прекрасным моментам.

Пикакари – красивый и чистый пляж со всеми удобствами. Здесь есть тренажерный зал под открытым небом, игровая площадка, куда можно привести детей, старомодный пирс с прекрасным видом на море и Таллинн, где можно сделать отличные фотографии, и, конечно, удобная парковка рядом с пляжем. Пляж Пикакари также удостоен Голубого флага, что подтверждает чистоту воды и пляжной территории. Зайти в воду на пляже Пикакари очень просто: всего семь шагов – и глубина уже достаточная для того, чтобы плыть.

На Штромке есть несколько игровых площадок для детей всех возрастов. Также имеются тренажерные площадки, различные площадки для игры в мяч (футбол, баскетбол, волейбол) и два серф-клуба: Surftown и Stroomi Surfiklubi, где можно освоить новый вид спорта. Помимо всего вышеперечисленного, на пляже Штромка множество кафе, также управа района проводит кружки по интересам, участвовать в которых могут все желающие. Таким образом, на Штромке найдется занятие для людей всех возрастов.

Самый большой в Таллинне песчаный пляж, расположенный в районе Пирита, уже много лет является излюбленным местом отдыха таллиннцев в теплый летний день. На пляже имеются кабинки для переодевания, детские игровые площадки и площадки для игры в мяч. В летний сезон на пляже работает бар и киоски. Знаете ли вы, что именно пляж Пирита – первый пляж в Эстонии, на котором работает береговая охрана, причем уже с 1998 года? Пляж Пирита удостоен Голубого флага: это означает, что качество воды и другие экологические стандарты пляжа получили высокую оценку.

На пляже Вазикахолми можно поплыть, не намочив перед этим ноги. Как? В прошлом сезоне был построен мостик длиной 36 м, который ведет на глубину в полтора метра – с него можно спуститься в воду и сразу плыть. Это удобно для любителей зимнего плавания в холодное время года или для тех, кто просто нетерпелив.

На пляже Паралепа установлены футбольные ворота и волейбольные сетки для игры в мяч. Также недавно была создана площадка для игры в мёльккю и петанк. В ближайшее время будет построена площадка для игры в падель, а всего в нескольких минутах ходьбы можно заняться скалолазанием в Хаапсалуском парке приключений.

Пярнуский пляж делает Пярну бессменной летней столицей. Каждый житель Эстонии стремится хотя бы один раз за лето побывать в Пярну и на его пляже. Пярнуский пляж славится и своими мероприятиями: в течение лета здесь проходит множество крупных мероприятий – от спортивных состязаний до крупных музыкальных фестивалей. Несмотря на то что по числу отдыхающих это один из самых популярных пляжей Эстонии, он находится всего в 15 минутах ходьбы от центра города, поэтому сюда очень удобно добираться пешком.

Пляж Харку предлагает множество вариантов отдыха – как активного, так и спокойного. Здесь можно заняться спортом в открытом бассейне, поиграть в мяч на волейбольной площадке и отправить детей исследовать игровую площадку. Кроме того, здесь находится Харкуская гребная база, где можно покататься как на катере, так и на весельной лодке. Многие отдыхающие приезжают сюда заниматься сап-серфингом, поскольку условия на озере позволяют не носить доску так далеко, как на морском берегу. На пляже Харку есть пять зон для гриля и пляжное кафе, а также шезлонги. Летом вода прогревается быстро: уже к середине июня она обычно достигает 24 градусов. Кульминацией спортивного отдыха в этом году станет Ironman, который стартует именно на озере Харку.

Пляж Пылва – самый удобный и современный пляж по нескольким причинам. Здесь прекрасная природа и современные удобства, такие как вейк-парк и кафе. Среди увлекательных водных развлечений – вейкбординг с пятимачтовым круговым тросом общей длиной 519 м. Трос вращается против часовой стрелки, одновременно на трассе могут находиться шесть райдеров. Помимо вейкбординга, в Põlva Wakepark есть кафе, сауна, сауна-бочка и батут, в парке можно арендовать оборудование для вейкбординга, каноэ, велосипеды и доски для сап-серфинга. Кроме того, рядом с пляжем Пылва расположены площадки для пляжного волейбола, памп-трек и скейт-парк.

Пляж Ванамыйза всегда привлекал людей благодаря зеленоватому озеру, хотя при этом вода в нем прозрачная. В последние годы на берегу озера открылось долгожданное пляжное кафе Wanakas, где есть все необходимое, чтобы продлить летний день. Стоит отметить, что именно здесь находится самая высокая в Эстонии вышка для прыжков в воду – излюбленное место летнего отдыха многих молодых людей.

Вода в озере Рийска темная, а значит, она всегда на несколько градусов теплее, чем в других озерах. И хотя дети, как известно, не прочь играть даже в холодной воде, в теплой им гораздо приятнее. На пляже есть детская игровая площадка с качелями и игрушечной лодкой, где здорово провести время после купания. Пляж небольшой, поэтому родителям легко присматривать за детьми.

Пляж Курессааре очень удобен для семей с детьми благодаря мелководному и быстро прогревающемуся заливу. На пляже есть уличные туалеты и кабинки для переодевания. Для детей оборудована игровая площадка с аттракционами, где можно лазать, качаться на качелях и играть на песке, а родители с удобством могут наблюдать за этим. Интересно, что именно этот пляж в народе называют „Детским пляжем“: вода настолько теплая, что даже самые маленькие члены семьи с удовольствием заходят в море.

Пляж Вереви – лучший пляж для семей

Пляж Вереви находится примерно в 30 минутах езды от Тарту. До Вереви можно добраться как на автомобиле, так и на автобусе или поезде. Рядом с пляжем есть небольшая игровая площадка для детей. Есть также детский бассейн с горкой. На пляже можно поиграть в волейбол или просто устроить пикник. После проведенного на пляже дня вы без труда найдете в Элва кафе и детские площадки. На пляже Вереви детям понравится и шестиметровая вышка для прыжков в воду, хотя это развлечение по душе даже взрослым. На пляже Вереви есть целых две парковки для автомобилей: одна из них находится прямо рядом с пляжем, а другая – чуть дальше, однако и от нее вы дойдете до пляжа всего за пару минут.

Пляж Паала – самый спокойный пляж в центре Вильянди

Пляж Паала находится в Вильянди в непосредственной близости от центра города. Здесь царит приятная тишина, и купаться здесь предпочитают в основном местные жители, будь то актеры местных театров, которые круглый год плавают по утрам, или музыканты.

Согласно ансамблю Puuluup, в озере Паала живет кит, бар которого больше Романа. Чтобы посетить его, нужно проплыть по Валуоя, добраться туда на лещом, упасть в озеро ребенком и остаться там. К сожалению, в реальной жизни такой сценарий невозможен, поскольку за пляжем пристально следит береговая охрана. Но ночью... бар Paala Järve должен быть многолюдным и приятным местом. По крайней мере, так говорят местные.

Пляж Пюхаярве – самый инновационный пляж в Валгамаа