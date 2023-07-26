Как найти идеального экскурсовода? Объясняет нарвский гид Александр Опенко

„Когда я сам путешествую, часто хожу на экскурсии, которые интересны мне не только с точки зрения получения новых знаний и впечатлений, но и профессионально, ведь я сам гид по своему родному городу Нарве. Выбираю обычно частного гида, так как только в этом случае есть уверенность, что все пожелания по маршруту, продолжительности и насыщенности экскурсии будут учтены. Присоседиться к большой группе дешевле, но это исключает индивидуальный подход.

Выбрать гидов по всему миру можно на хороших сайтах на русском языке: например, www.tripster.ru, www.tourister.ru, www.sputnik8.com. Но при большом выборе всегда встает вопрос, какую экскурсию выбрать и какой он – хороший экскурсовод, как его найти?

Если гид работает не первый год, то отзывы о его экскурсиях можно увидеть в любом поисковике. Если отзывы понравились, напишите гиду. Скажем, если путешествуете с маленьким ребенком в коляске, то попросите проложить маршрут с минимумом лестниц и труднодоступных мест. Опишите свои интересы и пожелания: кому-то хочется больше исторических фактов и житейских историй, кому-то гастрономии, а кто-то без ума от архитектурных памятников и живописных мест, где можно сделать классные фото.

Хорошая экскурсия состоит из нескольких компонентов. Во-первых, знакомит с историей места. И это должно быть не занудное перечисление фактов, а живое интересное повествование с акцентом на знаменитых личностях и важных исторических событиях, которые связаны с этим местом.

В арсенале гида обязательно должны быть местные шутки и веселые истории, они делают экскурсию более живой, а общую атмосферу более раскрепощенной и дружеской. Профессиональный гид чувствует настроение экскурсантов, и если видит, что гости устали, то может предложить сделать паузу и зайти в уютное кафе.

Второе, что обязательно должен сделать экскурсовод – показать значимые архитектурные памятники города, по которому вы путешествуете, и рассказать об истории их создания.