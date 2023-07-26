Как найти идеального экскурсовода? Объясняет нарвский гид Александр Опенко
"Лето – время отпусков, и когда едешь на отдых в незнакомую страну, всегда хочется получить максимум впечатлений: узнать интересные исторические факты, полюбоваться живописными видами, вдохнуть чужие ароматы, попробовать новые яства!“ – пишет в своей колонке для журнала JANA Luxury известный нарский гид Александр Опенко.
„Когда я сам путешествую, часто хожу на экскурсии, которые интересны мне не только с точки зрения получения новых знаний и впечатлений, но и профессионально, ведь я сам гид по своему родному городу Нарве. Выбираю обычно частного гида, так как только в этом случае есть уверенность, что все пожелания по маршруту, продолжительности и насыщенности экскурсии будут учтены. Присоседиться к большой группе дешевле, но это исключает индивидуальный подход.
Выбрать гидов по всему миру можно на хороших сайтах на русском языке: например, www.tripster.ru, www.tourister.ru, www.sputnik8.com. Но при большом выборе всегда встает вопрос, какую экскурсию выбрать и какой он – хороший экскурсовод, как его найти?
Если гид работает не первый год, то отзывы о его экскурсиях можно увидеть в любом поисковике. Если отзывы понравились, напишите гиду. Скажем, если путешествуете с маленьким ребенком в коляске, то попросите проложить маршрут с минимумом лестниц и труднодоступных мест. Опишите свои интересы и пожелания: кому-то хочется больше исторических фактов и житейских историй, кому-то гастрономии, а кто-то без ума от архитектурных памятников и живописных мест, где можно сделать классные фото.
Хорошая экскурсия состоит из нескольких компонентов. Во-первых, знакомит с историей места. И это должно быть не занудное перечисление фактов, а живое интересное повествование с акцентом на знаменитых личностях и важных исторических событиях, которые связаны с этим местом.
В арсенале гида обязательно должны быть местные шутки и веселые истории, они делают экскурсию более живой, а общую атмосферу более раскрепощенной и дружеской. Профессиональный гид чувствует настроение экскурсантов, и если видит, что гости устали, то может предложить сделать паузу и зайти в уютное кафе.
Второе, что обязательно должен сделать экскурсовод – показать значимые архитектурные памятники города, по которому вы путешествуете, и рассказать об истории их создания.
В-третьих, рассказать или еще лучше дать попробовать изюминки местной кухни – так, я предлагаю попробовать фирменную нарвскую миногу.
Во время городского тура хороший гид расскажет и о современной жизни города, его населении, градообразующих предприятиях.
А еще я обычно дарю гостям маленькие сувениры: магниты на холодильник с изображением Старой Нарвы, делаю их на основе собственной коллекции старинных открыток. Это мелочь, а гостям приятно! Чтобы детям было интереснее, я надеваю костюм монаха, викинга или крестоносца. Эти костюмы соответствуют историческим периодам города, по которому я вожу экскурсии.
И в завершении тура классный гид обязательно посоветует интересные музеи, живописные архитектурные памятники, хорошие кафе и рестораны для самостоятельного посещения.
Если все правила хорошей экскурсии соблюдены, то вы в конце не устали, почувствовали уникальную атмосферу города, и у вас стойкое ощущение, что гид вам не все рассказал и у вас впереди много приятных часов для новых впечатлений.
И еще: никто не отменял фактора хорошего настроения! Любая экскурсия будет не в радость, если вы пришли на нее в плохом настроении. Так что получайте удовольствие и не обращайте внимания на мелкие неудобства. Наслаждайтесь положительными эмоциями, ведь путешествовать – это прекрасно!„
Журнал JANA Luxury выходит 4 раза в год. Летний номер можно купить в крупных супермаркетах и больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.
Новый осенний номер журнала выйдет из печати 24 октября. Закажите себе бесплатный экземпляр по ссылке kampaaniad.delfimeedia.ee/janaluxury.
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