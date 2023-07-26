Греция в огне: власти говорят об изменении климата, отельеры - о катастрофе библейских масштабов

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), за последнюю неделю в Греции выгорело уже 35 тыс. гектаров лесов, а ученые указывают на то, что нынешняя жара во многих странах Европы и Северной Африки является прямым следствием климатических изменений.

Национальная метеослужба прогнозирует, что в Афинах температура в ближайшие дни может достичь 41°C, а в центральной Греции — 44°C.

В городе Йитион в южной части полуострова Пелопоннес температура в воскресенье достигла 46,4 °C, и хотя национальный рекорд в 48°C не был побит, это мало кого утешает.

В связи с жарой многие туристические достопримечательности Греции, в том числе афинский Акрополь, закрываются в самые жаркие дневные часы.

„Нас ожидает еще одно трудное лето“, — заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая во вторник на заседании правительства.

Мицотакис подчеркнул, что не существует „волшебной защиты“ для Средиземноморского региона, который, по его словам, превратился в горячую зону изменения климата на планете.

По его словам, климатический кризис, вероятно, продолжит усугубляться из-за повышения температур, усиления засухи и сильных ветров, что приведет в ближайшие годы к более жаркому и суровому лету.

Накануне Мицотакис также предупредил, что ближайшие три дня будут самыми трудными в этом месяце, после чего жара начнет немного спадать.

По данным главы Министерства по климатическим кризисам и гражданской защите Греции Вассилиса Кикилиаса, в последние 12 дней в стране пришлось тушить более 500 пожаров разной сложности.

Особенно разрушительными они оказались на популярных среди туристов островах Родос и Корфу, где в это время в самом разгаре туристический сезон.

С Корфу в понедельник было эвакуировано почти 2500 человек.

Во вторник при тушении пожара на втором по величине греческом острове Эвия (Эвбея) разбился один из самолетов, боровшихся с огнем.

Самолет, сбрасывавший воду, упал на склоне недалеко от города Каристос. Оба летчика, 34-летний командир экипажа и 27-летний пилот, погибли.