Уникальный шанс? Жара в Южной Европе может стать важным преимуществом для развития туризма в Эстонии

По данным Bloomberg, на днях тысячи людей были эвакуированы с одного из самых популярных островов Греции - Родоса. Это привело к хаосу по всей стране. По мнению экспертов, европейская туристическая индустрия должна в срочном порядке что-то предпринять, чтобы предотвратить возникновение подобных ситуаций. Как это сделать и что предпринять - никто пока не знает. Но если для одних это большая проблема, то для других - возможность развития. Так, например, устойчивая жаркая погода в южной Европе может привлечь в Эстонию большое количество туристов.

С каждым годом температура воздуха летом в странах южной Европы становится все выше и выше. В Греции ежегодно пожары не только опустошают страну, сжигая тысячи гектаров земли, но и приводят к человеческим жертвам. В этом году невыносимая жара вынудила греческие власти закрыть Акрополь, а на итальянском острове Сардиния местных жителей и туристов попросили не выходить из помещений.

Все это прямо указывает на проблемы глобального потепления, которое затрагивает многие страны мира и грозит сделать условия жизни там невыносимыми.

Еще в 2019 году в одном из своих исследований эксперты предупреждали, что к 2050 году климат Мадрида будет напоминать североафриканский город Марракеш, в Лондоне будет как в Барселоне, а в Стокгольме — как в Будапеште. В Марракеше средняя температура летом составляет 35 градусов.