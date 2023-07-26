Уникальный шанс? Жара в Южной Европе может стать важным преимуществом для развития туризма в Эстонии(3)
В скором будущем европейский туризм может столкнуться с серьезными изменениями - есть вероятность, что в результате глобального изменения климата туристы будут все чаще отдавать предпочтение путешествиям по странам Северной Европы.
По данным Bloomberg, на днях тысячи людей были эвакуированы с одного из самых популярных островов Греции - Родоса. Это привело к хаосу по всей стране. По мнению экспертов, европейская туристическая индустрия должна в срочном порядке что-то предпринять, чтобы предотвратить возникновение подобных ситуаций. Как это сделать и что предпринять - никто пока не знает. Но если для одних это большая проблема, то для других - возможность развития. Так, например, устойчивая жаркая погода в южной Европе может привлечь в Эстонию большое количество туристов.
С каждым годом температура воздуха летом в странах южной Европы становится все выше и выше. В Греции ежегодно пожары не только опустошают страну, сжигая тысячи гектаров земли, но и приводят к человеческим жертвам. В этом году невыносимая жара вынудила греческие власти закрыть Акрополь, а на итальянском острове Сардиния местных жителей и туристов попросили не выходить из помещений.
Все это прямо указывает на проблемы глобального потепления, которое затрагивает многие страны мира и грозит сделать условия жизни там невыносимыми.