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31.07.2023, 11:06

ВИДЕО | "Разве так паркуются?“ Турист возмущен размещением автомобилей на борту парома

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Машины в очереди на загрузку на паром, следующий на Сааремаа
Машины в очереди на загрузку на паром, следующий на Сааремаа
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

В редакцию Delfi написал один из читателей, который совсем недавно ездил отдыхать на остров Сааремаа. По его мнению, на борту паромов неправильно организована загрузка транспортных средств, из-за чего многим пассажирам с машинами не хватает мест. Однако, по заверениям представителя паромной компании TS Laevad OÜ, экипаж действует строго по установленным правилам безопасности.

По словам пассажира, купившего билет на паром на Сааремаа и приславшего данное видео, логика компании TS Laevad в вопросе загрузки машин оставляет желать лучшего. „На судне много мест, где могут поместиться мотоциклы - например, боковые карманы, но регулировщики мотоциклы туда не направляют. Вместо этого на столь популярном среди пассажиров пароме остаются пустые места, сзади стоят мотоциклы, а автомобили, которые вообще-то вполне могли бы поместиться, остаются ждать в порту следующего парома“.

Пассажир добавляет, что также не понимает, по какой логике мотоциклы размещают за грузовиками, а по прибытии в порт выпускают одними из последних.

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