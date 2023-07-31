ВИДЕО | "Разве так паркуются?“ Турист возмущен размещением автомобилей на борту парома(4)
В редакцию Delfi написал один из читателей, который совсем недавно ездил отдыхать на остров Сааремаа. По его мнению, на борту паромов неправильно организована загрузка транспортных средств, из-за чего многим пассажирам с машинами не хватает мест. Однако, по заверениям представителя паромной компании TS Laevad OÜ, экипаж действует строго по установленным правилам безопасности.
По словам пассажира, купившего билет на паром на Сааремаа и приславшего данное видео, логика компании TS Laevad в вопросе загрузки машин оставляет желать лучшего. „На судне много мест, где могут поместиться мотоциклы - например, боковые карманы, но регулировщики мотоциклы туда не направляют. Вместо этого на столь популярном среди пассажиров пароме остаются пустые места, сзади стоят мотоциклы, а автомобили, которые вообще-то вполне могли бы поместиться, остаются ждать в порту следующего парома“.