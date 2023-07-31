По словам пассажира, купившего билет на паром на Сааремаа и приславшего данное видео, логика компании TS Laevad в вопросе загрузки машин оставляет желать лучшего. „На судне много мест, где могут поместиться мотоциклы - например, боковые карманы, но регулировщики мотоциклы туда не направляют. Вместо этого на столь популярном среди пассажиров пароме остаются пустые места, сзади стоят мотоциклы, а автомобили, которые вообще-то вполне могли бы поместиться, остаются ждать в порту следующего парома“.