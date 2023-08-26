"Разве это отдых? Открываешь окно, а будто дверцу духовки открыл“: эстонцы о невыносимой жаре на юге Европы

О жизни и отдыхе в объятых зноем странах, об экстремальных условиях и изменениях в привычках путешественников и местных жителей рассказывают шесть наших соотечественников.

Местные жалуются, туристы терпят

Кетрин Пяри, Мальта. Этим летом температура воздуха поднималась до 41 градуса.

„Только ступаете за дверь и вас прошибает пот“, — рассказывает Кетрин, проживающая на маленьком острове посреди Средиземного моря. На Мальту она переехала осенью прошлого года.

„Местные сильно жалуются. Есть безумно популярная фраза среди пожилых людей, что, мол, когда достигну пенсионного возраста, уеду в Англию, потому что там не так жарко“. И пока жители Мальты изнывают от жары, англичане уже вовсю ходят в осенних куртках.

Кетрин любит загорать, но даже она не может этим летом долго лежать под палящим солнцем. По ее словам, испарина выступает сразу же. „Вы проводите на солнце всего пять минут, а такое чувство, что кто-то вылил вам на шею ведро воды. Через час вы чувствуете, что если еще немного побудете на солнце, то точно умрете“.

Лучше всего от жары помогает кондиционер, но Кетрин его не любит. „Вообще у всех работают кондиционеры, но мой эстонский организм этого не выносит. Одну ночь посплю с кондиционером и на следующий день у меня болит горло“, — говорит она. Кроме того, Кетрин не привыкла спать без одеяла. „Ночью у меня обычное толстое одеяло, мне нужно ощущать, что я чем-то накрыта“, — рассказывает Кетрин.

Такое ощущение, что тебя ударили мокрой тряпкой по лицу

Катрин Кирсипуу. Центральная Италия, этим летом температура там поднималась до 36 градусов.

„Если видишь, что кто-то сильно обгорел, сразу понятно, что это турист.“ Местные жители днем ​​отдыхают дома, спят, а вся жизнь начинается ночью. Даже дети гуляют со взрослыми до полуночи.

По словам Катрин, помимо высокой температуры, в Тоскане очень тяжело дышится. Всему виной высокая влажность. „Такое ощущение, что тебя ударили мокрой тряпкой по лицу - настолько здесь влажно и жарко“, — описывает Катрин погоду в Тоскане.