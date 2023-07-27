Просто посмотреть — 5 евро: магазин в Барселоне пообещал штрафовать туристов, которые ничего не купили

Старинная бакалейная лавка в центре Барселоны пообещала штрафовать посетителей, которые зашли в помещение, но ничего не купили. Речь о гастрономе Queviures Múrria, который открылся в 1898 году и стал одной из достопримечательностей испанского города. Правда, большинство туристов интересуют вовсе не вино и элитные закуски к нему, а старинные часы и мебель из красного дерева. Кто-то норовит просто сфотографировать эту обстановку, а другие хотят сделать селфи в антураже мясной лавки XIX века, да еще и с антикварной мебелью, сообщает портал "Вокруг Света".

Владельцы магазина вывесили на дверях табличку с таким, довольно вежливым, текстом: „Просто зайти посмотреть — пять евро с человека. Спасибо“. Вскоре после этого в новостях появилось сообщение, что это просто шутка, и менеджер Тони Мерино отдельно уточнил, что штрафовать никого не собирались. По его словам, табличка была призвана хотя бы немного уменьшить поток посетителей.

Достоверных сведений о том, что кого-то оштрафовали, в интернете нет. Сложно представить, на что именно ссылались бы владельцы магазина, требуя 5-евровую купюру у туриста: законов, которые запрещали бы заходить в магазины, нет нигде в мире, даже в страдающей от сверхтуризма Барселоне.