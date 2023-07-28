6 вещей, которые обязательно нужно взять с собой в летнюю поездку

Если вы едете в незнакомое место, вы, вероятно, захотите использовать для этого приложение для телефона. Не всегда во всех районах может быть хорошее мобильное покрытие, и чтобы попасть в нужное место, разумно загрузить оффлайн-карту в картографическом приложении. Но чтобы не подвести умного друга, возьмите с собой зарядное устройство, с помощью которого можно заряжать устройства в машине.

Вы также можете положить в машину охлаждающую сумку, чтобы вода оставалась прохладной в особенно жаркие летние дни. Убедитесь, что все пассажиры имеют постоянный доступ к чистой воде, чтобы обеспечить их благополучие и комфорт во время длительных автомобильных поездок.

При длительном сидении организм нуждается в большом количестве жидкости. Если вы отправляетесь, например, в лес или другую малонаселенную местность, найти там питьевую воду может быть непросто. Будьте готовы и держите в машине несколько бутылок питьевой воды.

Для более длительных поездок всегда стоит добавить лекарства первого применения, такие как обезболивающие, а также препараты для пищеварения на случай неожиданного пищевого отравления. Подготовившись должным образом, вы можете быть уверены, что у вас под рукой будут все необходимые средства на случай непредвиденных проблем со здоровьем.

Хотя аптечка в любом случае всегда должна быть в машине, стоит ее пересмотреть перед поездкой. Убедитесь в наличии достаточного количества пластырей, бинтов, дезинфицирующих средств и других средств первой помощи.

Еще до того, как начинать упаковывать дополнительное оборудование, следует проверить, нуждается ли транспортное средство в обслуживании перед поездкой и есть ли в машине все нужное. По словам Ватт, треугольник опасности, защитная обувь, огнетушитель и автомобильные документы — это то, что всегда должно быть в машине, отправляясь в путешествие . Если вы выезжаете за границу, убедитесь, что вы указаны как пользователь в паспорте транспортного средства или что у вас есть письменное разрешение на использование транспортного средства вами

Если вы берете с собой другие устройства, кроме телефона, убедитесь, что у вас есть их зарядные устройства. Таким образом, вы можете быть уверены, что все устройства всегда заряжены и готовы к использованию. Аккумулятор также является хорошим помощником в путешествии, с помощью которого можно полностью зарядить устройства даже при отсутствии электричества в данный момент.

Подушка, одеяло и матрас

Более длительные поездки также могут означать сон в машине. Чтобы не быть скованным во время сна, возьмите с собой подушку для шеи и, возможно, даже одеяло, чтобы отдохнуть в более комфортных условиях. Мягкая подушка может предотвратить боль в шее и спине. Малоизвестная хитрость — подложить под руку во время вождения подушку, чтобы рука не уставала во время долгой езды.

Если вы тоже планируете ночевать в машине, выручит матрас, который можно положить на заднее сиденье. Таким образом, вы можете создать для себя более домашнюю обстановку и обеспечить лучшее качество сна, чтобы на следующий день отправиться в путешествие полным энергии.

Мусорное ведро

При длительном нахождении в автомобиле все равно образуются бытовые отходы, которые в основном остаются разбросанными по автомобилю. Чтобы чувствовать себя комфортно в машине, поддерживайте порядок вокруг себя. Для этого возьмите с собой что-нибудь, что можно использовать как мусорное ведро. Простая банка или чашка, которую можно высыпать в большой мусорный бак на автобусной остановке, также хороша для хранения оберток от конфет, чеков и другого мусора.

Одежда, соответствующая погоде

Летом в жаркую погоду кондиционер обычно включают на полную мощность, чтобы в машине было прохладнее. На самом деле надо исходить из того, что температура в салоне может быть максимум на 2-3 градуса ниже температуры наружного воздуха. При большей разнице есть риск простудиться и даже заболеть. Носите тонкую одежду, в которой не будет жарко.

Если в вашем автомобиле кожаные сиденья, можно подложить под сиденье, например, полотенце или другую ткань из натурального материала, чтобы не прилипать к сиденью. Так вы сможете наслаждаться вождением даже в солнечную и жаркую погоду.