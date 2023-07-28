Пять распространенных мифов о страховании путешествий
В поездке не всегда все идет по плану – внезапное недомогание или несчастный случай могут повлечь за собой непредвиденные расходы в десятки тысяч евро. И хотя страхование путешествий – это простой и удобный способ гарантировать собственное спокойствие, к нему прибегают далеко не все путешественники. Менеджер по продуктам личного и медицинского страхования LHV Kindlustus Анника Аласи прокомментировала пять наиболее распространенных мифов о туристическом страховании.
1. Страхование путешествий – это пустая трата денег, все равно ведь ничего не случится
Многие считают, что вероятность несчастного случая в поездке невелика, и потому страхование путешествий – бессмысленная трата денег. Однако жизнь полна неожиданностей, и, к сожалению, часто неприятных: в дороге может случиться недомогание или травма, отмениться авиарейс, произойти несчастный случай перед поездкой или во время нее. По статистике, чаще всего путешественники сталкиваются с проблемами, связанными с утратой или повреждением багажа, или же отменой рейсов. Дороже всего путешественникам обходятся непредвиденные ситуации, связанные со здоровьем, когда в чужой стране необходимо оплатить расходы на медицинскую помощь или транспортировку больного домой.
По словам Анники Аласи, если в поездке что-то пошло не так, то при наличии туристической страховки решить проблему будет проще и легче, независимо от того, где произошла ситуация. „Если вы позаботились о страховке заранее, то при несчастном случае вам не придется беспокоиться о том, где взять деньги на непредвиденные расходы, а также заниматься организационными вопросами – если, в путешествии вы, скажем, сломали ногу, то страховая компания компенсирует расходы на операцию и другое необходимое лечение, а также возьмет на себя реорганизацию дороги домой. Например, если нога теперь в гипсе, и вернуться, как предполагалось, эконом-классом уже не получится, то в таком случае страховая поможет перебронировать билеты на самолет и организовать, например, аренду инвалидного кресла“. Аласи добавила, что чаще всего жители Эстонии оформляют страховку для путешествий в страны Европы, в среднем на 8–14 дней.
2. Страхование путешествий покрывает только случаи, связанные со здоровьем
Несмотря на то, что медицинская помощь за рубежом является важной частью страхования путешествий, возможности этой услуги гораздо шире, чем ситуации, касающиеся здоровья. При необходимости вы можете застраховаться также от пропажи багажа, необходимости прервать путешествие, отмены авиарейса, нанесения ущерба другим лицам и прочих непредвиденных событий. При этом страхование путешествий не покрывает автоматически всех рисков – актуальные для вас виды страховой защиты вы выбираете отдельно при заключении договора.
„Мы видим, что и после окончания пандемии сохраняются проблемы, связанные с задержками или отменой авиарейсов, пропажей багажа и забастовками. К сожалению, в последние годы участились случаи мошенничества с прерыванием путешествия. Поскольку для подобных случаев существует множество вариантов дополнительного страхового покрытия, то перед заключением договора нужно основательно подумать, какие из них выбрать, чтобы избежать неожиданностей в дальнейшем“, - пояснила Аласи. Она также подчеркнула, что всегда важно внимательно знакомиться с условиями договора – на какую именно компенсацию могут рассчитывать застрахованные лица, что именно считается страховым случаем и какие исключения действуют в разных ситуациях.
3. Если у вас есть Европейская карта медицинского страхования, страхование путешествий не понадобится
Европейская карта медицинского страхования компенсирует только те медицинские услуги, которые доступны бесплатно жителям страны, в которой вы находитесь, а их объем в разных странах сильно различается. Иными словами, если в путешествии что-то случится, то возможно, вам придется самостоятельно оплачивать визиты к врачу, пребывание в больнице, лекарства, операции и транспортные расходы, поэтому о страховании путешествия следует задуматься даже в том случае, если вы отправляетесь в соседнюю страну. Особенно это важно в случае, если вы путешествуете с детьми или имеете проблемы со здоровьем, и вам может потребоваться неотложная медицинская помощь.
Медицинское страхование в рамках страхования путешествий покрывает все расходы на лечение и лекарства, в том числе неотложную стоматологию, медицинскую помощь при беременности, расходы на транспорт и проживание и так далее. Объемы и типы расходов, подлежащие компенсации, подробно описываются в страховом полисе. Анника Аласи предупреждает, что медицинские расходы могут оказаться очень высокими даже при самом тривиальном несчастном случае. „Если произошел несчастный случай, то действовать необходимо быстро. Но если вы находитесь в туристическом районе, то весьма вероятно, что ближайшая больница окажется частной, и в ней Европейская карта медицинского страхования не действует“. Аласи добавила, что в чрезвычайных ситуациях, когда требуется оперативная транспортировка, страховая фирма имеет гораздо больше возможностей, чем обычный путешественник, вплоть до предоставления на месте услуги вертолета.
4. Страхование путешествий стоит дорого
Некоторые даже не рассматривают идею застраховать свое путешествие, полагая, что это слишком дорого. На самом деле по сравнению с теми расходами, которые могут возникнуть в случае непредвиденных обстоятельств, страхование путешествий имеет вполне разумную цену.
Например, страховка на 14 дней при поездке в Европу обойдется в среднем в 55 евро на одного взрослого. Для сравнения - расходы на лечение перелома руки, очень распространенной травмы на горнолыжных курортах, в Италии или Австрии будет стоить около 6000-8000 евро. Операция по удалению аппендицита в Греции стоит порядка 13 000 евро. Если вы собираетесь выехать за пределы Европы, то в зависимости от удаленности для разных групп стран действует разная цена. При поездке на две недели в Египет стоимость страховки составит порядка 70 евро, при этом в случае перелома руки медицинская помощь будет стоить примерно 15 000 евро. Если вы собираетесь в США, то двухнедельная страховка обойдется вам примерно в 110 евро, а за исследование причин боли в животе в отделении экстренной медицины в Америке придется отдать где-то 10 000 евро.
Итоговая стоимость туристической страховки зависит от ряда факторов – количества застрахованных взрослых и детей, места назначения, продолжительности поездки и охвата страхового покрытия. На страницах фирм, предлагающих услугу страхования
путешествия, можно рассчитать стоимость страховки заранее, и выбрать суммы максимальной компенсации и типы покрываемых рисков, которые лучше всего соответствуют бюджету и планам на путешествие: пункту назначения, целям и особенностям поездки.
„Страхование путешествия – это гибкая услуга, при которой вы сами решаете, хотите ли вы, например, дополнительно застраховать свой багаж, или вы готовы рискнуть тем, что ваш чемодан с сувенирами и личными вещами может пропасть. В какую сумму вы в таком случае оцените вашу потерю? Все это влияет на общую стоимость страховки“, - объяснила Аласи и добавила, что в случае, если вы решите оформить туристическую страховку в банке, вы можете поинтересоваться и другими возможностями – например, для владельцев определенных банковских карт услуга страхования путешествий предоставляется автоматически, распространяется на всю семью и покрывает и такие расходы, как повреждение багажа, собственная ответственность при аренде автомобиля, прерывание поездки и т. д.
5. Оформить полис целесообразно непосредственно перед поездкой
Важно помнить о том, что действие страховки на отмену рейса после подписания договора начинается не сразу – период ожидания составляет 72 часа. По этой причине страховку следует оформлять как минимум за три дня до начала поездки. По словам Анники Аласи, заключать договор лучше уже после того, как вы купили путевку или забронировали авиабилеты и проживание. „Если кажется, что заключать договор о страховании путешествия слишком рано, то что делать в случае неожиданной болезни или травмы? Если вы уже купили билеты, но еще не оформили страховку, и произошел несчастный случай, то в случае, если из-за него поездку придется отменить, вы останетесь без компенсации“.
„Страхование путешествий – это инвестиция, защищающая от неожиданностей и проблем, которые могут возникнуть в поездке. Будь то короткий отпуск или длительный отдых, страхование путешествий обеспечит спокойствие и позволит наслаждаться поездкой, не переживая о непредвиденных обстоятельствах“, - резюмировала Аласи.