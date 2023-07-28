Пять распространенных мифов о страховании путешествий

1. Страхование путешествий – это пустая трата денег, все равно ведь ничего не случится

Многие считают, что вероятность несчастного случая в поездке невелика, и потому страхование путешествий – бессмысленная трата денег. Однако жизнь полна неожиданностей, и, к сожалению, часто неприятных: в дороге может случиться недомогание или травма, отмениться авиарейс, произойти несчастный случай перед поездкой или во время нее. По статистике, чаще всего путешественники сталкиваются с проблемами, связанными с утратой или повреждением багажа, или же отменой рейсов. Дороже всего путешественникам обходятся непредвиденные ситуации, связанные со здоровьем, когда в чужой стране необходимо оплатить расходы на медицинскую помощь или транспортировку больного домой.

По словам Анники Аласи, если в поездке что-то пошло не так, то при наличии туристической страховки решить проблему будет проще и легче, независимо от того, где произошла ситуация. „Если вы позаботились о страховке заранее, то при несчастном случае вам не придется беспокоиться о том, где взять деньги на непредвиденные расходы, а также заниматься организационными вопросами – если, в путешествии вы, скажем, сломали ногу, то страховая компания компенсирует расходы на операцию и другое необходимое лечение, а также возьмет на себя реорганизацию дороги домой. Например, если нога теперь в гипсе, и вернуться, как предполагалось, эконом-классом уже не получится, то в таком случае страховая поможет перебронировать билеты на самолет и организовать, например, аренду инвалидного кресла“. Аласи добавила, что чаще всего жители Эстонии оформляют страховку для путешествий в страны Европы, в среднем на 8–14 дней.

2. Страхование путешествий покрывает только случаи, связанные со здоровьем