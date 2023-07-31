Больше половины пляжей на Кипре может уйти под воду

С помощью спутниковых снимков исследователи обнаружили 241 „‎незащищенный“ пляж — в основном это узкие песчаные полосы. Их эрозия ускоряется из-за повышения уровня моря и сильных штормов.

После ученые рассчитали подъем уровня моря вдоль побережья при разной концентрации углекислого газа в атмосфере, а также частоту и мощность штормов при различных климатических сценариях.

Выяснилось, что даже при оптимистичном прогнозе к 2050 году под водой окажутся 29% „‎незащищенных“ пляжей, а к 2100 году — 72%. При худшем сценарии к концу века их все поглотит вода.