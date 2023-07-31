Новости
31.07.2023, 08:00

На Филиппинах вводят электронные визы для иностранцев

 
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ФОТО: oneinchpunch | Shutterstock, oneinchpunch

На Филиппинах в конце августа начнут тестировать электронные визы для туристов. Правда, сначала не для всех, пишет портал 34travel.me.

Пилотный проект запускают в партнерстве с Китаем. Если система будет работать гладко, к концу года оформлять электронные визы смогут все иностранцы.

„Филиппинская электронная виза позволит иностранным гражданам, въезжающим в страну с целью туризма или бизнеса, подавать заявки на визу для временных посетителей удаленно через свои персональные компьютеры, ноутбуки и мобильные устройства“, – говорится в заявлении DFA.

Этот проект – инициатива президента страны Фердинанда Маркоса-младшего. Он уже давно продвигает переход на цифровизацию государственных услуг.

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