На Филиппинах вводят электронные визы для иностранцев

Пилотный проект запускают в партнерстве с Китаем. Если система будет работать гладко, к концу года оформлять электронные визы смогут все иностранцы.

„Филиппинская электронная виза позволит иностранным гражданам, въезжающим в страну с целью туризма или бизнеса, подавать заявки на визу для временных посетителей удаленно через свои персональные компьютеры, ноутбуки и мобильные устройства“, – говорится в заявлении DFA.

Этот проект – инициатива президента страны Фердинанда Маркоса-младшего. Он уже давно продвигает переход на цифровизацию государственных услуг.