У берегов Италии найден древнеримский корабль. На его борту оказались сотни целых амфор

Cудно длиной около 20 метров было найдено у порта Чивитавеккья, примерно в 80 км к северо-западу от Рима. Оно датируется примерно I или II веком до нашей эры.

На борту корабля находятся сотни амфор. В заявлении полиции, объявившей о находке, говорится, что большинство сосудов исключительно хорошо сохранились.

Корабль был обнаружен на песчаном морском дне на глубине 160 метров ниже уровня моря.

„Эта исключительная находка — важный образец затонувшего древнеримского корабля, который попал в беду на море и пытался достичь побережья. Она также дает нам представление о морских торговых путях в древние времена“, — сообщили представители полиции.

Работами, связанными с этой археологической находкой, руководит специальный отдел итальянской полиции, который отвечает за защиту культурного наследия страны.

Его представители объяснили, что корабль был найден и снят на видео с помощью робота с дистанционным управлением.

Будут ли специалисты пытаться поднять обломки корабля или груз со дна моря на поверхность, полицейские не уточнили.

Амфоры, подобные тем, что были обнаружены на борту, обычно использовались для перевозки жидкостей — например, масла, вина или рыбного соуса.

Такие артефакты широко распространены в восточном Средиземноморье.

Обнаружение корабля с амфорами не является не является чем-то необычным — считается, что по Средиземному морю разбросаны тысячи затонувших кораблей времен античности.

В 2018 году у побережья Болгарии было найдено лежащим на боку греческое торговое судно, затонувшее более 2400 лет назад. Его официально признали старейшим из известных кораблей в мире, обнаруженных в сохранившемся состоянии.

В том же году в Эгейском море были обнаружены десятки затонувших кораблей, относящихся к греческой, римской и византийской эпохам.