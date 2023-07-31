В Риме обнаружили руины древнего театра Нерона

Во время реконструкции отеля в нескольких шагах от Ватикана обнаружены руины известного здания античности — театра императора Нерона. Театр, упоминавшийся в древнеримских текстах писателя и философа Плиния Старшего, стоял на месте нынешнего сада Палаццо делла Ровере, сообщает "Моя Планета“.

Палаццо занимает целый квартал Рима вдоль улицы Виа делла Кончилиационе, ведущей к площади Святого Петра. Археологи обнаружили мраморные колонны и штукатурку, украшенную золотыми листами, — это позволило доказать, что театр действительно существовал недалеко от реки Тибр. Среди находок есть не только руины, но и стеклянные цветные кубки X века и разнообразные керамические изделия.

Предметы старины передадут в музей, а руины театра после завершения всех исследований будут засыпаны. На месте театра планируют открыть гостиницу к юбилею Ватикана в 2025 году, когда в Рим съедутся около 30 млн туристов и паломников, пишет Phys.org.

Нерон — римский император c 54 по 68 год, последний из династии Юлиев-Клавдиев. Для популяризации своей фигуры правитель строил народные гимнасии и театры, в которых играли греческие труппы. Нерон любил петь, сочинял пьесы и стихи, наслаждался участием в соревнованиях поэтов, а также в спортивных состязаниях на колесницах.