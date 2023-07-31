Нашли мусор на пляже? Пошлите его в Германию!

Действительно ли опасен пластик в океанах?

Моря и океаны имеют экзистенциальное значение как для климата, так и для поддержания биоразнообразия. Они обеспечивают продовольствием два миллиарда человек. Пластик, попавший в животное или рыбу, возвращается к людям по пищевой цепочке и представляет угрозу для здоровья. Причин резкого ухудшения состояния морей и океанов с каждым днем становится все больше. Это и чрезмерный вылов рыбы и крабовых, и гибель коралловых рифов, и вырубка мангровых зарослей, и - мусор в воде. По данным WWF, глобальный сброс отходов в моря и океаны составляет от 100 до 142 миллионов тонн в год, из них пластика - от 4,8 до 12,7 миллионов тонн в год. Это эквивалентно загрузке одного грузовика в минуту. Более подробные расчеты, в которые включены озера, реки и моря, предполагают поступление в эти экосистемы от 19 до 23 миллионов тонн мусора в год.