Бюджетно на поезде: Самые недорогие и удобные ночные поезда в Европе

Чтобы стимулировать выбор в пользу экологичных поездок, компания Omio составила рейтинг самых выгодных путешествий на поездах дальнего следования в Европе.

Эти бюджетные поездки на поездах со спальными вагонами поездах часто сопровождаются такими удобствами, как приветственные пакеты, места для хранения велосипедов и захватывающие виды.

Какой самый дешевый ночной поезд в Европе?

Компания Omio определила самый дешевый ночной поезд в Европе, рассчитав соотношение стоимости проезда к расстоянию и времени в пути. В рейтинге также учитывались такие услуги, как хранение велосипедов, душевые кабины, кондиционеры и доступность для людей в инвалидных колясках.

Самый выгодный в Европе ночной поезд: Париж – Ницца

Исследование показало, что ночной поезд компании SNCF, курсирующий из Парижа в Ниццу, является самым выгодным по цене для данного расстояния. Пассажиры могут проехать 1 088 км всего за 19 евро с человека. Этот маршрут пользуется большой популярностью и позволяет выбраться из оживленной столицы Франции на сказочную Французскую Ривьеру.

Поездки осуществляются один раз в день, и пассажиры могут выбирать между сидячими местами, плацкартом или купе, включая спальные места, оборудованные для людей на инвалидных колясках.

При этом поезд получил низкую оценку по уровню удобств, хотя клиентам и предоставляется набор туалетных принадлежностей, а также есть место для хранения велосипедов. Однако в поезде нет кафе или бара, поэтому стоит подумать об ужине перед посадкой.

Самое долгое путешествие на поезде: Братислава – Сплит

На втором месте по соотношению цены и качества находится спальный вагон компании ÖBB из Братиславы в Сплит, билеты на который стоят от 29 евро на человека. В этом поезде, известном под названием EuroNight, имеются отдельные купе с сидячими местами, плацкарт и спальные купе.

Это одно из самых долгих путешествий в Европе, которое длится 960 минут, и, если вам не удастся заснуть, вы сможете наблюдать за проплывающими за окнами чудесами Австрии и Хорватии.