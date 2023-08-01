30 лучших ресторанов в Литве

Спустя три года в Литве представлен список 30 лучших ресторанов в стране. Академия хорошей еды вместе с Литовской ассоциацией гостиниц и ресторанов, Литовской ассоциацией шеф-поваров и кондитеров и журналом Geras skonis представили рестораны, попавшие в список лучших. В рейтинге – 11 новых наименований и 19 тех, которые уже были в списке, пишет madeinvilnius.lt.