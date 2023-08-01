30 лучших ресторанов в Литве
Спустя три года в Литве представлен список 30 лучших ресторанов в стране. Академия хорошей еды вместе с Литовской ассоциацией гостиниц и ресторанов, Литовской ассоциацией шеф-поваров и кондитеров и журналом Geras skonis представили рестораны, попавшие в список лучших. В рейтинге – 11 новых наименований и 19 тех, которые уже были в списке, пишет madeinvilnius.lt.
В течение 5 лет в списке лучших остаются 7 ресторанов: Da Antonio, Džiaugsmas, Dine, Gaspar‘s, Momo grill, Telegrafas, Šturmų švyturys.
Чтобы посетить все эти рестораны, надо побывать не только в Вильнюсе, но и в Каунасе, Клайпеде, Паланге, Ниде и на мысе Вентес.
30 лучших ресторанов Литвы:
Gaspar’s, Вильнюс
Džiaugsmas, Вильнюс
Gastronomika, Вильнюс
Nineteen18, Вильнюс
Vila Komoda, Паланга
Šturmų švyturys, мыс Вентес
Todá, Паланга, Нида
Monai, Клайпеда
Da Antonio, Вильнюс
Arrivée, Каунас
Amandus, Вильнюс
Dine, Вильнюс
Ertlio namas, Вильнюс
Narushi, Вильнюс, Нида
Momo grill, Вильнюс, Каунас, Клайпеда
Saint Germain, Вильнюс
Demo restoranas, Вильнюс
Pachamama Dinner Club, Вильнюс
Pacai, Вильнюс
Pas mus restoranas, Вильнюс
Fabrikėlis, Вильнюс
La Capital, Вильнюс
Bizarre, Вильнюс, Нида
DIA, Каунас
Avenue Brasserie, Паланга
Telegrafas, Вильнюс
14Horses, Вильнюс
Somm, Вильнюс
Fisheria, Нида
Stikliai, Вильнюс