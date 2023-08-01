Идем в поход! RMK организует более 40 увлекательных походов по самым красивым местам Эстонии

Бесплатные походы пройдут для всех желающих в период с 12 по 19 августа. Приглашаются как местные жители, так и находящиеся в отпуске любители внутреннего туризма, но в связи с ограниченным количеством мест необходимо зарегистрироваться на странице походов.

В походах можно познакомиться с восстановлением болотных и луговых сообществ, посетить рыбопитомник и узнать о разведение обыкновенной жемчужницы, о восстановлении местообитаний на реках, поучаствовать в опытной рыбалке с ихтиологом или совершить поход по следам кинофильма „Последней реликвии“. Разнообразный выбор походов также включает вечерние и ночные мероприятия.

Восстановление болотных местообитаний, лугов и пастбищ составляет основную часть природоохранных работ на государственных землях. В последние годы RMK также уделяет больше внимания внутренним водоемам и приступил к ликвидации искусственных плотин, препятствующих передвижению рыбы и других водных организмов.

„Мы выполняем природоохранные работы, чтобы сохранить или улучшить состояние характерных для Эстонии сообществ и видов. Походы с гидом – это прекрасная возможность увидеть и услышать, что было сделано для улучшения состояния наших природных ценностей“, – сказал Кристьян Тыниссон, член правления RMK, возглавляющий область охраны природы.

Празднование Дня природы Эстонии связано с созданием 14 августа 1910 первого эстонского заповедника – птичьего заповедника Вайка. День природы Эстонии отмечается по инициативе RMK с 2018 года.

Неделя походов, посвященная Дню природы Эстонии, завершится в этом году мероприятием Белая НОЧЬ в Тситре , которое пройдет в месте для установки палаток в Тситре, в Лахемааском национальном парке. Будут установлены 25 световых скульптур, рассказывающих о хрупком равновесии между человеком и природой.