Идем в поход! RMK организует более 40 увлекательных походов по самым красивым местам Эстонии(3)
Бесплатные походы пройдут для всех желающих в период с 12 по 19 августа. Приглашаются как местные жители, так и находящиеся в отпуске любители внутреннего туризма, но в связи с ограниченным количеством мест необходимо зарегистрироваться на странице походов.
В походах можно познакомиться с восстановлением болотных и луговых сообществ, посетить рыбопитомник и узнать о разведение обыкновенной жемчужницы, о восстановлении местообитаний на реках, поучаствовать в опытной рыбалке с ихтиологом или совершить поход по следам кинофильма „Последней реликвии“. Разнообразный выбор походов также включает вечерние и ночные мероприятия.
Восстановление болотных местообитаний, лугов и пастбищ составляет основную часть природоохранных работ на государственных землях. В последние годы RMK также уделяет больше внимания внутренним водоемам и приступил к ликвидации искусственных плотин, препятствующих передвижению рыбы и других водных организмов.
„Мы выполняем природоохранные работы, чтобы сохранить или улучшить состояние характерных для Эстонии сообществ и видов. Походы с гидом – это прекрасная возможность увидеть и услышать, что было сделано для улучшения состояния наших природных ценностей“, – сказал Кристьян Тыниссон, член правления RMK, возглавляющий область охраны природы.
Празднование Дня природы Эстонии связано с созданием 14 августа 1910 первого эстонского заповедника – птичьего заповедника Вайка. День природы Эстонии отмечается по инициативе RMK с 2018 года.
Неделя походов, посвященная Дню природы Эстонии, завершится в этом году мероприятием Белая НОЧЬ в Тситре, которое пройдет в месте для установки палаток в Тситре, в Лахемааском национальном парке. Будут установлены 25 световых скульптур, рассказывающих о хрупком равновесии между человеком и природой.
RMK – эстонское государственное предприятие, хранитель и хозяйствующий субъект государственных лесов и прочих природных сообществ. RMK занимается выращиванием леса, защитой природных и культурных ценностей, создает условия для отдыха в лесах, занимается природоведческим образованием и приносит государству доход, управляя лесами.
RMK является крупнейшей в Эстонии организацией в сфере охраны природы и восстановления рыбных запасов. Стоимость природоохранных работы в 2022 году составила 4,8 миллиона евро.