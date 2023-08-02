Еще одна авиакомпания вводит бесплатный интернет на борту

Пассажиры смогут пользоваться WhatsApp, Facebook Messenger и Telegram без ограничений. Если захотят посерфить в интернете или посмотреть видео, придется заплатить за пакет: € 26 – за 4 часа интернета, € 36 – на все время полета, сообщает портал 34travel.me.