02.08.2023, 07:00
Еще одна авиакомпания вводит бесплатный интернет на борту(3)
ФОТО: | Shutterstock, GaudiLab
Авиакомпания Swiss вводит бесплатный интернет в самолетах. Новая услуга станет доступна уже с сегодняшнего дня, 2 августа.
Пассажиры смогут пользоваться WhatsApp, Facebook Messenger и Telegram без ограничений. Если захотят посерфить в интернете или посмотреть видео, придется заплатить за пакет: € 26 – за 4 часа интернета, € 36 – на все время полета, сообщает портал 34travel.me.
Бесплатный интернет в самолетах уже практикуют и другие авиакомпании. С начала 2023-го он появился у Air Canada, Turkish Airlines, Emirates и Korean Air.