02.08.2023, 12:13
Личный опыт жизни в Италии: продуктовая корзина дешевле на 30-40 евро, свадьба – раза в два(8)
ФОТО: | Shutterstock, mcroff88
Кристина из Вильнюса, мечтавшая пожить какое-то время за границей, уже дважды жила в Италии по несколько месяцев. В Литву она вернулась не только с кучей впечатлений, но и с четким пониманием того, что жизнь в Италии намного дешевле.
По словам девушки, цены в Италии по сравнению с Литвой гораздо ниже. Так, Кристина регулярно подсчитывала во сколько ей обходятся продукты питания в этих двух странах, а также была шокирована разницей в стоимости свадьбы, которую можно было организовать в Италии и Литве на одну и ту же сумму. А еще в Италии не только низкие цены, но и потрясающие пейзажи, и тепло.