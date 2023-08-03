Сюрприз от морских глубин: близ эстонского острова Кери обнаружен затонувший британский пароход

Эта история началась в мае, когда гидрографы Департамента транспорта, занимаясь рутинной работой по картографированию морского дна, заметили неизвестный объект на веерном изображении гидролокатора. Работа измерительного судна была остановлена, вместо этого подключили бортовой гидролокатор и в итоге получили изображение, не оставляющее сомнений: это обломки неизвестного доселе корабля.

Так был получен первый снимок судна, стройный и длинный корпус которого указывал на то, что это, вероятно, военный корабль, потопленный во время Первой или Второй мировой войны.