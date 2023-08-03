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03.08.2023, 11:19

Сюрприз от морских глубин: близ эстонского острова Кери обнаружен затонувший британский пароход

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Редкие фотографии затонувшего cудна

  • Корабль затонул 30 июня 1885 года в 8 часов утра.

Остов парохода „Success“ на дне Балтийского моря
Остов парохода „Success“ на дне Балтийского моря
ФОТО: Ivar Treffner

Дайверы из Морского музея Эстонии и международная исследовательская группа Badewanne были поражены, когда, погружаясь у острова Кери к обломкам предполагаемого военного корабля, они обнаружили, что на самом деле это был великолепный британский пароход.

Эта история началась в мае, когда гидрографы Департамента транспорта, занимаясь рутинной работой по картографированию морского дна, заметили неизвестный объект на веерном изображении гидролокатора. Работа измерительного судна была остановлена, вместо этого подключили бортовой гидролокатор и в итоге получили изображение, не оставляющее сомнений: это обломки неизвестного доселе корабля.

Так был получен первый снимок судна, стройный и длинный корпус которого указывал на то, что это, вероятно, военный корабль, потопленный во время Первой или Второй мировой войны.

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