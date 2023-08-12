RusDelfi в Литве | Хотите провести ночь в настоящем музее и почувствовать себя дворянином? Четыре литовские мызы, где вы точно не соскучитесь

Тауенай

Тайенайская усадьба находится в часе езды от Вильнюса. Когда-то по усадебному парку бегали косули и лани, летали птицы, по глади прудов скользили лебеди... Теперь картина немного поменялась, но животных и птиц на землях усадьбы все равно достаточно. Там можно найти альпак, лошадей, коз, кроликов, павлинов, голубей, фазанов и других. Можно провести целый вечер, наблюдая за величественными павлинами и яркими фазанами, а если повезет - найти себе в качестве сувенира перо, которое они обронили.

Кроме того в этой усадьбе очень хороший ресторан - вы не останетесь голодным за завтраком, ни за ужином. А после ужина особенно приятно прогуляться по территории усадьбы под крики павлинов, если кроме вас там нет других гостей.

Недалеко как от этой, так и от следующей усадьбы находится проложенная среди деревьев тропа. Ее особенность заключается в том, что начинается она, как и любые тропы, на земле, но чем дальше вы идете, тем выше над землей оказываетесь. В самом конце вы идете уже среди верхушек деревьев, а в конце тропы вас ждет смотровая вышка, где можно подняться еще выше.

Бурбишкес

На самом деле в Литве несколько усадеб с названием Бурбишкес, но я расскажу об одной из них, которая находится в Аникщяйском районе. Само здание – архитектурный памятник XIX века, завораживающий своей тонкостью и элегантностью.

Если в предыдущей усадьбе главные развлечения находились вне ее стен, то тут самое интересное - внутри. Ансамбль усадьбы Бурбишкес реставрирован по проекту 1853 года. Восстановлены аутентичные художественные работы на потолках и стенах, оригинальные двери из красного ясеня, сохранились ценные декорированные камины, которые, кстати, были когда-то сделаны в Тарту.