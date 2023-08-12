RusDelfi в Литве | Хотите провести ночь в настоящем музее и почувствовать себя дворянином? Четыре литовские мызы, где вы точно не соскучитесь
Кто из нас не хочет почувствовать себя настоящим хозяином мызы, поместья, усадьбы...? К счастью, такая возможность есть, ведь во многих из этих исторических зданий можно арендовать комнату и провести ночь среди роскоши былых времен. Если отправиться в Литву, то там есть несколько поместий и усадеб на любой вкус, где можно остановиться пару ночей и придаться занятиям, достойным дворянина.
Тауенай
Тайенайская усадьба находится в часе езды от Вильнюса. Когда-то по усадебному парку бегали косули и лани, летали птицы, по глади прудов скользили лебеди... Теперь картина немного поменялась, но животных и птиц на землях усадьбы все равно достаточно. Там можно найти альпак, лошадей, коз, кроликов, павлинов, голубей, фазанов и других. Можно провести целый вечер, наблюдая за величественными павлинами и яркими фазанами, а если повезет - найти себе в качестве сувенира перо, которое они обронили.
Кроме того в этой усадьбе очень хороший ресторан - вы не останетесь голодным за завтраком, ни за ужином. А после ужина особенно приятно прогуляться по территории усадьбы под крики павлинов, если кроме вас там нет других гостей.
Недалеко как от этой, так и от следующей усадьбы находится проложенная среди деревьев тропа. Ее особенность заключается в том, что начинается она, как и любые тропы, на земле, но чем дальше вы идете, тем выше над землей оказываетесь. В самом конце вы идете уже среди верхушек деревьев, а в конце тропы вас ждет смотровая вышка, где можно подняться еще выше.
Бурбишкес
На самом деле в Литве несколько усадеб с названием Бурбишкес, но я расскажу об одной из них, которая находится в Аникщяйском районе. Само здание – архитектурный памятник XIX века, завораживающий своей тонкостью и элегантностью.
Если в предыдущей усадьбе главные развлечения находились вне ее стен, то тут самое интересное - внутри. Ансамбль усадьбы Бурбишкес реставрирован по проекту 1853 года. Восстановлены аутентичные художественные работы на потолках и стенах, оригинальные двери из красного ясеня, сохранились ценные декорированные камины, которые, кстати, были когда-то сделаны в Тарту.
Вот тут можно почувствовать себя настоящим дворянином, начиная от изысканного убранства комнат, в которых может остановиться каждый, и заканчивая общими помещениями, где можно передвигаться даже после захода солнца. Представьте: ночь, тишина, темнота, а вы играете в бильярд в полупустой мызе в зале с уникальными обоями фирмы Zuber & Cie „Эльдорадо“ - единственные в странах Балтии. Такие же украшают один из залов в Белом доме в США.
В общем, настоящая ночь в музее!
Еще одно развлечение, находящееся недалеко от поместья Бурбишкес - верховая езда. Ведь каждый порядочный дворянин в свое время умел ездить верхом, если не на охоту, то просто для приятного времяпрепровождения в компании и одиночестве. Бояться этого не стоит - по сути, лошади двигаются на автопилоте, поэтому тому, кто верхом, можно просто расслабиться и получать удовольствие.
Васакнос
Совершенно другая атмосфера вас ждет в усадьбе Васакнос. Тут вы уже не ощущаете себя в музее, а будто бы в охотничьем домике на природе - не хватает лишь чучел животных на стенах. Большое здание из камней и дерева расположено прямо на берегу живописного озера.
На территории усадьбы можно попариться в бане, искупаться в освежающих озерных водах, поплавать на лодке и продегустировать литовское крафтовое пиво, среди которого также есть сорт - балтийский портер, который в свое время так сильно пришелся по душе Екатерине Великой во время ее путешествия по литовским землям. Есть и другие интересные вкусы: кофейный стаут, с цветами конопли, малиновое... А каждый сорт назван в честь человека, связанного с историей усадьбы и Литвы. Например, балтийский портер назван Black Kate - понятно, кто вдохновил его название.
Вдобавок к этому, в находящемся при пивоварне ресторане можно попробовать мясо бобра ( да-да, именно этого зубастого зверька), сделанное на открытом огне внутри трубы, сохранившейся чуть ли не со Средних веков. Вкус просто умопомрачительный - тем более с пивом.
Единственный минус, который можно даже назвать плюсом - на всей территории поместья плохо ловит интернет, поэтому здесь идеально провести информационный детокс и отдохнуть от работы - назойливые коллеги с рабочими делами тут точно вас не найдут. Правда, на втором этаже в двухэтажных номерах мобильный интернет достаточно сильный, чтобы проверить соцсети и посмотреть пару веселых видео перед сном.
Ильзенбергас
Усадьба Ильзенбергас, находящаяся на границе Литвы с Латвией, идеально отреставрирована - ну просто конфетка! Кажется, что по лестницам в ее зале должны бегать дамы в роскошных платьях, а не туристы со своими громоздкими чемоданами. К сожалению, там только один номер с роскошным винтажным убранством, а остальные номера больше напоминают хостел. Зато даже общие ванны с туалетом выглядят роскошно!
На территории усадьбы раскинулся большой парк с озером, где модно прокатиться на паромчике и „пощекотать нервы“, заплыв на латвийскую сторону водоема, а также виноградники и кукурузный лабиринт. Гостей поместья и вовсе встречает огромный памятника картошке, из которой сделаны многие национальные литовские блюда.
В поместье гостям предлагается дегустация вина, среди которых есть и умопомрачительно вкусное ледяное вино. Дегустация сопровождается вкушением различных сортов сыров, колбас и хлеба, а самое приятное - все это произведено в самом поместье и это можно приобрести в находящемся там же магазине.
Конечно же, до Вильнюса удобнее всего добраться самолетом AirBaltic, но устроить тур по мызам лучше на автомобиле. Если на своем автомобиле ехать из Эстонии слишком далеко, то можно арендовать один на месте. Тогда можно попасть в любой уголок страны и насладиться красотой ее усадеб.