Нет палатки, нет проблем! Необычное путешествие молодой латышки из Риги в Таллинн

Дагния задалась целью пройти семьсот километров от Риги до Таллинна, и на сегодняшний день уже преодолела более половины маршрута. В среднем она проходит 15–20 километров в день, максимальная дневная дистанция пока составляет 32 километра. Но после этого она устроила день отдыха. „Поход – это не спринт, а марафон. Спать и отдыхать очень важно. Через три недели у меня на ноге появилась всего одна небольшая мозоль, и я думаю, что в этом заслуга легкого рюкзака и регулярного отдыха“, - сказала Дагния.

1200-километровая походная тропа Раннику , по которой идет Дагния, предлагает именно такую ​​удобную инфраструктуру. Тропа пролегает вдоль побережья Балтийского моря и является частью европейской туристической тропы E9, которая начинается в Португалии. На проходящей по Эстонии дистанции более чем в 600 километров находится около 500 интереснейших природных и культурных объектов, а также большое количество мест для проживания и питания.

Хотя в дальнее путешествие часто отправляются с тяжелым рюкзаком, по словам Дагнии, сотни километров можно преодолеть и налегке: „Во время похода я предпочитаю знакомиться с местными жителями, наслаждаться хорошей едой в ресторанах, расслабляться в спа-центрах и ходить на летние концерты. На прошлой неделе я быстро съездила на Сааремаа, где во дворе замка Курессааре насладилась оперой мирового уровня“.

„Обычно я планирую размещение за один или два дня до прибытия в нужное место. Однажды, например, Яанус написал мне и сказал, что я могу переночевать на его лодке, которая пришвартована в порту Муналайд. Он рассказал, где находятся ключи от лодки и добавил, что я могу оставаться там столько, сколько мне нужно“, - рассказала латышка, добавив, что очень благодарна эстонцам за гостеприимство.

Дагния разместила в Facebook пост с призывом найти для нее жилье в разных местах Эстонии. Пользователи поделились постом более сотни раз, и в результате Дагния получила письма от десятков жителей Эстонии, которые предлагали ей для ночлега свои дачи, дома и даже лодки.

Это ее второй продолжительный поход. Три года назад, в первое лето пандемии, она отправилась в поход по похожему принципу – то есть без палатки – на четыре недели, преодолев пятьсот километров от литовско-латвийской границы до Риги. „Пандемия коронавируса сильно спутала карты в моей жизни. Я была главой коммуникационного агентства, и всего за пару месяцев потеряла большую часть своих клиентов – мне пришлось расстаться с командой. В итоге я решила устроить своеобразную перезагрузку“, - сказала она, добавив, что на самом деле этот поход начался еще три года назад.



Походы в одиночку, как бесплатная терапия

Впрочем, когда работа в агентстве вновь пошла в гору, Дагния нашла свое истинное призвание и основала еще одну фирму, которая помогает женщинам-руководителям достигать целей во всех сферах жизни. Этим походом она хочет вдохновить других женщин мечтать о большем. По ее словам, пешие походы – один из лучших способов лучше понять саму себя.

„Многим приходилось объяснять, почему я, женщина, взялась идти сорок дней от Риги до Таллинна с рюкзаком за спиной. Удивляет людей также, как мой муж согласился на такую ​​безумную идею – ну, подумаешь, месяц вдали от дома“, - сказала Дагния.

„Причина на самом деле довольно проста. Одиночные походы дают мне возможность поставить себя и собственные потребности на первое место. На мой взгляд, походы – один из лучших способов войти в контакт с самой собой. И все это совершенно бесплатно“, - рассказала Дагния, сославшись при этом на целебный эффект японского shinrin-yoku, то есть „погружения в лес“.

Когда все необходимое помещается в небольшой рюкзак

Чтобы познакомиться с Эстонией своим друзьям в Латвии она рекомендует трехдневный поход из Икла в Пярну, маршрут которого проходит по тропе Раннику: „Эта дистанция очень интересна. Видно море, старые рыбацкие порты, дремучий лес и болота“. Дагния добавила, что в поход можно отправиться минимум на три дня, но лучше и более продолжительный срок: „Чтобы отдохнуть нужно время“.