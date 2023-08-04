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04.08.2023, 14:46

В Таллинне открывается первый в Эстонии контактный зоопарк с попугаями

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1165187170
ФОТО: Ward Poppe | Shutterstock, Ward Poppe

Организаторы обещают, что посетителей ждет большая семья из 150 ярких попугаев.

10 августа в Таллинне на улице Пунане 1 открывается первый в Эстонии контактный зоопарк с попугаями. "Опытная команда создала среду, где пернатые друзья чувствуют себя как дома. Здесь каждый может познакомиться с различными видами попугаев, такими как ара, молуккский какаду, жако, эклектус и многими другими. Посетители могут наслаждаться уникальным опытом общения с попугаями, узнавая о их уникальных особенностях и поведении“, говорится на сайте компании

Вместе с билетом можно будет купить мешочек корма, чтобы познакомиться с пернатыми друзьями поближе.

Стоимость билетов: взрослый - 17 евро, дети до 16 лет - 12 евро, студенты и пенсионеры - 15 евро, семейный билет - 20%

Более подробная информация ЗДЕСЬ.

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