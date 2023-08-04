В Таллинне открывается первый в Эстонии контактный зоопарк с попугаями(6)
Организаторы обещают, что посетителей ждет большая семья из 150 ярких попугаев.
10 августа в Таллинне на улице Пунане 1 открывается первый в Эстонии контактный зоопарк с попугаями. "Опытная команда создала среду, где пернатые друзья чувствуют себя как дома. Здесь каждый может познакомиться с различными видами попугаев, такими как ара, молуккский какаду, жако, эклектус и многими другими. Посетители могут наслаждаться уникальным опытом общения с попугаями, узнавая о их уникальных особенностях и поведении“, говорится на сайте компании
Вместе с билетом можно будет купить мешочек корма, чтобы познакомиться с пернатыми друзьями поближе.
Стоимость билетов: взрослый - 17 евро, дети до 16 лет - 12 евро, студенты и пенсионеры - 15 евро, семейный билет - 20%
Более подробная информация ЗДЕСЬ.