В Таллинне открывается первый в Эстонии контактный зоопарк с попугаями

10 августа в Таллинне на улице Пунане 1 открывается первый в Эстонии контактный зоопарк с попугаями. "Опытная команда создала среду, где пернатые друзья чувствуют себя как дома. Здесь каждый может познакомиться с различными видами попугаев, такими как ара, молуккский какаду, жако, эклектус и многими другими. Посетители могут наслаждаться уникальным опытом общения с попугаями, узнавая о их уникальных особенностях и поведении“, говорится на сайте компании