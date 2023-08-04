Итальянский ресторан в Кадриорге Bacio планирует ряд тематических вечеров

Bacio решил попробовать формат тематических вечеров, которые будут сопровождаться живой музыкой. Первый вечер был вечером итальянской музыки, на котором играл маэстро Томассо Примавера, а также гостей ждало специальное меню. Впервые вечер продолжился выступлением диджея, что дало возможность гостям танцевать до самой ночи.

Команда ресторана хотела повторить формат, где ужин в ресторане плавно переходит в лаундж или уже в легкое диско. „На самом деле в Таллинне нет таких мест, где можно красиво поужинать, в приятной атмосфере с культурной публикой, послушать живую музыку и потанцевать по желанию, и это именно та ниша, которую мы бы хотели занять“, - говорят в Bacio.

Мероприятия данного формата планируются раз в месяц и будут с разной тематикой стран, и не только в плане музыки, но и в плане меню - например вечер французской музыки будет сопровождаться устрицами и т.д.