ФОТО | На Сааремаа открыли скульптуру из 30 000 сигаретных окурков

С помощью скульптуры под названием "Доверяйте киту“ Инес-Исса Виллидо, известная своими экологически чувствительными художественными проектами, пытается привлечь внимание к воздействию окурков на окружающую среду и призвать людей изменить свои привычки. „Окурки — одна из самых больших мировых проблем с мусором. Большая часть окурков рано или поздно попадает в море, где они, к сожалению, становятся пищей для водных животных. Для привлечения к этой проблеме я выбрала именно кита, ведь они — самые крупные млекопитающие в мировом океане, их роль в экосистеме огромна, и без них у нас не было бы баланса в природе“, — пояснила Виллидо.

Сигаретные окурки являются самым распространенным видом мусора в мире, особенно на пляжах и побережьях. На разложение одного окурка уходит до 15 лет. За год жители Эстонии оставляют в среднем 300 тонн или 100 грузовиков окурков, большая часть которых попадает в природу.

Ширина полноразмерной скульптуры горбатого кита - 3 метра, длина - 5 метров. Работа выполнена на металлическом каркасе, а помимо окурков художница использовала рыболовные сети, стеклоткань и эпоксидную смолу. По мнению автора, последний материал особенно важен - благодаря эпоксидной смоле окурки, использованные в скульптуре, не должны в дальнейшем загрязнять в природу, например, через дождевую воду. „Рыболовные сети и сигаретные окурки были выбраны в качестве материалов, чтобы привлечь больше внимания к благополучию наших морей. Эпоксидная смола создает защитный слой, т. е. закрывает окурки от окружающей среды, чтобы вещество, содержащееся в окурке, не просачивалось в природу“, — добавила Инес-Исса Виллидо.

На данный момент скульптура выставлена на Сааремаа, но с 3 сентября кита можно будет увидеть перед Культурным центром Салме в Таллинне.