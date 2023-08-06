В Риме могут ограничить доступ к фонтану Треви

Причиной этой просьбы стали участившиеся случаи неуважительного отношения к памятнику культуры. Последний инцидент, вызвавший волну местного негодования, произошел 27 июля: турист искупался в фонтане Треви, нырнув туда с одной из его статуй. Этот турист был позже оштрафован полицией, но в городском совете считают, что это не поможет избежать таких случаев в будущем, пишет Euro-pulse.