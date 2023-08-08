Жители Эстонии все меньше путешествуют по стране, количество зарубежных туристов в июне увеличилось
По данным Департамента статистики, в июне 2023 года в предприятиях по размещению остановилось 337 000 туристов, т. е. столько же, сколько в том же месяце предыдущего года. Увеличилось количество зарубежных и сократилось количество местных туристов.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в июне в предприятиях по размещению Эстонии остановилось около 163 000 зарубежных туристов. „Численность зарубежных туристов еще не достигла июньского уровня докризисного 2019 года и была на треть меньше, однако по сравнению с июнем 2022 года зарубежных туристов было на 9% больше“, — уточнила Лаурмаа. Количество местных туристов уменьшается третий месяц подряд. По сравнению с теми же месяцами прошлого года в апреле численность местных туристов сократилась на 5%, в мае — на 6% и в июне — на 7%. В то же время местных туристов было на 14% больше, чем в июне 2019 года.
По-прежнему в предприятиях по размещению Эстонии больше всего останавливаются туристы из Финляндии: их доля составляет 43% от общего числа туристов. Далее следуют Латвия, Германия, Литва, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Польша, Швеция и страны Азии. По сравнению с июнем прошлого года в предприятиях по размещению останавливалось больше туристов как из Европы, так и более дальних стран. Численность туристов из Финляндии увеличилась на 17%, из Германии — на 8%, а из Литвы — на 10%. Больше туристов, чем год назад, прибыло также из Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Польши и Швеции. Количество туристов из стран Азии за год увеличилось вдвое, но оно все еще в несколько раз ниже допандемического уровня. При этом туристов из Латвии было на 9% меньше, чем в том же месяце годом ранее. Из зарубежных туристов 80% отметили целью своей поездки отдых, 15% — работу. Среди зарубежных туристов 68% останавливались в предприятиях по размещению Харьюского уезда, далее следуют Пярнуский (13%), Тартуский (7%), Саареский (4%) и Ида-Вируский (2%) уезды. В Ляэнеском, Ляэне-Вируском, Валгаском, Вильяндиском и Выруском уездах останавливалось по 1% зарубежных туристов. В Эстонии зарубежные туристы провели в целом около 324 000 ночей.
В июне в предприятиях по размещению остановилось 174 000 местных туристов. Из них 73% были на отдыхе и 18% — в рабочей поездке. Более всего, а именно около четверти местных туристов останавливалось в Харьюском уезде, 16% — в Пярнуском, 10% — в Ида-Вируском и по 8% —в Саареском и Тартуском уездах. В Ляэне-Вируском и Валгаском уездах остановилось по 6% местных туристов. Местные туристы провели в предприятиях по размещению в целом 302 000 ночей.
В июне свои услуги туристам предлагало 1221 предприятие по размещению, т. е. в распоряжении туристов было на 158 предприятий больше, чем в мае. В предприятиях по размещению было 23 000 номеров и 57 000 койко-мест, заполнены были 48% номеров. Стоимость проживания в предприятиях по размещению составила в среднем 47 евро в сутки на человека, что на 6 евро дороже, чем в июне 2022 года, и на 17 евро дороже, чем в июне 2019 года. За год стоимость проживания в предприятиях по размещению в сутки в среднем повысилась на 15%. В Харьюском уезде стоимость проживания в предприятиях по размещению составляла в среднем 55 евро, в Пярнуском — 49 евро, в Ляэне-Вируском — 46 евро, в Тартуском — 44 евро, в Ида-Вируском — 43 евро, а в Саареском уезде — 33 евро в сутки на человека. Средняя стоимость размещения в сутки повысилась в большинстве уездов.