Жители Эстонии все меньше путешествуют по стране, количество зарубежных туристов в июне увеличилось

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в июне в предприятиях по размещению Эстонии остановилось около 163 000 зарубежных туристов. „Численность зарубежных туристов еще не достигла июньского уровня докризисного 2019 года и была на треть меньше, однако по сравнению с июнем 2022 года зарубежных туристов было на 9% больше“, — уточнила Лаурмаа. Количество местных туристов уменьшается третий месяц подряд. По сравнению с теми же месяцами прошлого года в апреле численность местных туристов сократилась на 5%, в мае — на 6% и в июне — на 7%. В то же время местных туристов было на 14% больше, чем в июне 2019 года.