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08.08.2023, 11:19

ВИДЕО | Рыбак едва не погиб, поймав на крючок акулу

 
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ФОТО: Patryk Kosmider | Shutterstock, Patryk Kosmider

В заливе Фанди на атлантическом побережье Канады едва не погиб 61-летний рыбак, который поймал на крючок акулу, пишет Zerkalo со ссылкой на BILD.

Мужчина отплыл примерно 1 км от берега на байдарке. По словам рыболова, обычно он ловит в этих местах окуня.

Однако на этот раз на крючок попалась белая акула весом около 100 кг. После нескольких минут борьбы и подсечки она приблизилась к лодке. Рыбак решил отрезать леску и дать ей уйти. По его словам, за весь день у него не было ни одной поклёвки, так как акула прогнала всю рыбу.

На днях похожий инцидент произошел в американском штате Массачусетс. Там рыбак с берега закинул удочку и поймал акулу. Он зашел в воду и вытащил морского хищника на берег руками.

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