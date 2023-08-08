ВИДЕО | Рыбак едва не погиб, поймав на крючок акулу

Однако на этот раз на крючок попалась белая акула весом около 100 кг. После нескольких минут борьбы и подсечки она приблизилась к лодке. Рыбак решил отрезать леску и дать ей уйти. По его словам, за весь день у него не было ни одной поклёвки, так как акула прогнала всю рыбу.