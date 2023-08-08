08.08.2023, 11:19
ВИДЕО | Рыбак едва не погиб, поймав на крючок акулу
Мужчина отплыл примерно 1 км от берега на байдарке. По словам рыболова, обычно он ловит в этих местах окуня.
Однако на этот раз на крючок попалась белая акула весом около 100 кг. После нескольких минут борьбы и подсечки она приблизилась к лодке. Рыбак решил отрезать леску и дать ей уйти. По его словам, за весь день у него не было ни одной поклёвки, так как акула прогнала всю рыбу.
На днях похожий инцидент произошел в американском штате Массачусетс. Там рыбак с берега закинул удочку и поймал акулу. Он зашел в воду и вытащил морского хищника на берег руками.