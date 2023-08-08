Таллиннский аэропорт бьет рекорды: в июле зарегистрировано наибольшее количество пассажиров за последние семь месяцев

В июле из Таллинна выполнялись прямые авиарейсы по 32 регулярным маршрутам, а также чартерные рейсы в курортные регионы Турции, Черногории, Болгарии и Туниса. На международных линиях больше всего рейсов по сравнению с прошлым годом добавилось у airBaltic, Finnair и SAS. Крупнейшей авиакомпанией в Таллинне является airBaltic, которая в июле обслужила 30% пассажиров и выполняет рейсы из Таллинна в 16 пунктов назначения. Далее следовали Ryanair, Lufthansa и Finnair, обслужившие соответственно 14%, 10% и 8% пассажиров. В июле в Таллиннском аэропорту было произведено 3468 летных операций, что составляет в среднем 112 посадок и взлетов в день.

За первые семь месяцев этого года Таллиннский аэропорт обслужил 1 672 682 пассажиров – на 13% больше, чем за тот же период 2022 года. Быстрый рост числа пассажиров после периода коронакризиса в настоящее время стабилизировался. По словам члена правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ, волна жары в июле в последний момент отпугнула пассажиров, вылетавших в Южную Европу. „Осенний средиземноморский и западноевропейский климат прекрасен, так что после дождливого июля в Эстонии мы надеемся, что жители нашей страны захотят продлить свое лето, слетав без пересадок в тот или иной курортный регион. Выбор из 32 регулярных направлений и ряд чартерных рейсов позволяют каждому пассажиру найти для себя подходящий вариант отдыха в городе, на природе или пляже“.

По словам Пэргмяэ, в ближайшие месяцы ожидается два новых маршрута. „SAS начнет полеты в Осло с 17 августа. Рейсы будут выполняться дважды в неделю, то есть с середины августа вы сможете летать в Осло девятью рейсами трех авиакомпаний семь дней в неделю. С осени SAS будет летать из Таллинна в три города – Осло, Стокгольм и Копенгаген. Турецкий бюджетный авиаперевозчик Pegasus Airlines добавил два прямых рейса в неделю между Таллинном и Антальей на период с 23.09 по 28.10“, отметил Пяргмяэ.

В течение июля через региональные аэропорты проследовало 7202 пассажира: Курессааре – 4200, Кярдла – 2406, Пярну – 405 и Тарту – 191. Увеличение количества пассажиров в аэропорту Кярдла связано с появлением более крупного самолета Diamond Sky – 33-местного SAAB 340, который в конце января начал выполнять регулярные рейсы между Кярдла и Таллинном. В летние месяцы успешно осуществляются дополнительные рейсы в периоды таких массовых мероприятий как фестиваль Hiiu Folk и Хийумааские дни домашних кафе.