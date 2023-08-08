Риге - 822. Концерты, детская программа и улица джаза: как столица отметит свой день рождения

19 августа в Старой Риге пройдет грандиозный праздник. Жителей и гостей города приглашают принять участие в насыщенной программе культурных и художественных представлений, концертов и мероприятий, подходящих для всех возрастов.

Разговоры о мужестве



Открытие дня рождения состоится в 14.00 на Ратушной площади, которая будет преобразована в Площадь мужества, где журналист Кристине Гарклава проведет тематические разговоры. Также прозвучат поздравления от различных многонациональных общин Риги и города Тарту. День завершится пением на латышском и украинском языках в исполнении хора Maska.

Домская площадь



На Домской площади пройдет несколько концертов, в которых примут участие как латвийские артисты, так и зарубежные гости. Первыми в 14.15 откроют концерт победители конкурса „Евровидение 2022“ Kalush Orchestra (Украина). Затем на сцену выйдут латвийские группы The Sound Poets и Carnival Youth, а также пройдет конкурс на самый вкусный торт.

Культурная программа праздника завершится концертным представлением Drosmes un prieka dziesmas.

Детская программа



В саду Домского собора пройдут различные мероприятия для детей — творческие мастерские, театральные представления и концерты. Программа детских мероприятий начнется в 14:00 и продлится до 20:00.

Джаз и классическая музыка



В этом году улица Смилшу превратится в сцену для джаза и классической музыки, где соберутся как местные таланты, так и артисты со всего мира.

Площадь Ливов



На площади Ливов будет организована зона радости и юмора — здесь пройдут спортивные игры, конкурс худших анекдотов, мини-гольф, спектакль, концерт группы Mazais princis и цирковые представления с участием артистов из Испании, Аргентины, Бельгии и Нидерландов.

Со всей программой культурных мероприятий можно ознакомиться на сайте летней программы Риги, а также на официальной странице в Facebook.