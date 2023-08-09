Жизнь девочки с синдромом Дауна. Fotografiska предлагает уникальную возможность встретиться с автором выставки

Выставка „Встречи с Софи“ знакомит с жизнью молодой женщины с синдромом Дауна, живущей в маленькой деревне в восточной части Германии. Фотопортреты, сделанные в течение трех лет, дают зрителям возможность заглянуть во внутренний мир особенной девушки, и рассказывают историю ее взросления вместе с эмоциональными взлетами и падениями первой любви и первого разочарования.





В фокусе внимания фотографа - сама Софи, ее характер и эмоции, трогательное взаимодействие девушки с миром и людьми. Все это запечатлено на фоне природы и сказочных интерьеров деревенского дома ее семьи.

„С первых моментов знакомства Софи показалась мне очень интересной - ее характер, то, как она общается с окружающим миром, и ее уединенная идиллическая жизнь как будто бы наполнены какой-то мечтательной, тоскующей магией. Я начала снимать Софи в 2017 году, когда ей было 18 лет и она только что закончила школу. Она была в том нежном, прекрасном и волнующем возрасте, когда девочка становится женщиной, и все чувства необычайно обострены, а любовь кажется самой важной вещью на свете“, - рассказывает фотохудожница.

По замыслу Снежаны фон Бюдинген-Дюба, выставка показывает красоту и сложность жизни особенного человека и способствует более глубокому принятию „необычности“ в обществе. При помощи фотообъектива художница рассказывает историю, понятную каждому - все мы сталкивались с интенсивностью эмоций, переживаемых в подростковом возрасте. „Я несомненно узнаю в Софи себя, когда я была в ее возрасте“, - говорит фон Бюдинген-Дюба и выражает надежду на то, что и другим людям будет интересно, глядя на фотографии, вспомнить что-то из собственного опыта. „Это узнавание поможет преодолеть все искусственные, обусловленные невежеством и предубеждениями границы между нами, и достичь принятия, взаимодействия и любви между людьми на более глубоком уровне“.



