В Португалии запускают единый билет на поезда

С таким проездным можно кататься на региональных поездах без лимита. Рейсы Alfa Pendular, InterRegional, Intercidades, Internacional и Urban services в пакет не входят. Проездной также не действует на участки Régua – Pocinho, Coimbra –Figueira da Foz, Pinhal Novo – Évora, Pinhal Novo – Vila Nova da Baronia, Pinhal Novo – Tunes, пишет портал "34travel.me".

Оформить единый билет можно только с картой клиента CP. Получить ее можно в ж/д кассах, предъявив документ, удостоверяющий личность, фото и заполненную анкету.

Ранее единый проездной появился в Германии. Вводят похожий и в Польше – в Мазовецком воеводстве.