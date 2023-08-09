Есть ли жизнь без российского транзита? Уйдет ли Wizzair?

„Мы уже сейчас можем нормально работать без России. В начале войны казалось, что падение очень велико, но это больше касалось грузовых авиаперевозок и деловой авиации. Что касается пассажиров, то их количество из России резко сократилось еще во время пандемии, так что спад был еще до начала войны. Конечно, пассажирский транзит очень важен для нас, но если этих рынков нет, то они будут в другом месте, как это происходит сейчас. Поэтому я не вижу смысла жаловаться на то, что у нас нет российского рынка. Мы уже научились выживать без него и не смотрим в ту сторону. Другое дело — Украина. Если там возобновится авиасообщение, это будет хорошо и для Украины, и для аэропорта „Рига“, и мы будем всячески способствовать возобновлению работы украинских аэропортов“, — говорит Одиня.