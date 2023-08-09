Вкусы мира
09.08.2023, 13:23

Ресторан Kolm Sibulat переехал в центр города и обзавелся шампань-баром

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Kolm sibulat, Sergei Golovko
Kolm sibulat, Sergei Golovko
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Ресторан Kolm Sibulat, сочетающий в себе различные национальные кухни, переехал в квартал Маакри, где отныне предлагает вкусовые впечатления в ресторане с новой концепцией и шампань-баром, которые были созданы в сотрудничестве с финансовым партнером Coop Bank, пишет Gloss.

Основатель и шеф-повар ресторана Роман Защеринский рассказал, что концепция нового ресторана вдохновлена ​​лондонскими ресторанами, где встречаются кулинарные традиции разных культур. „Помимо наслаждения слоуфудом, наш новый ресторан также предлагает обеденное меню, где мы быстро готовим настоящий японский рамен и салаты. Шампань-бар добавляет элегантности и исключительных вкусовых нюансов ресторану, где мы хотим предложить шампанское по более доступной цене, чем то, к чему мы привыкли в Эстонии“.

Kolm Sibulat приветствует гостей по адресу Maakri 19/1 с 1 августа. Официальная вечеринка открытия состоится в сентябре.

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