09.08.2023, 13:23
Ресторан Kolm Sibulat переехал в центр города и обзавелся шампань-баром(5)
Основатель и шеф-повар ресторана Роман Защеринский рассказал, что концепция нового ресторана вдохновлена лондонскими ресторанами, где встречаются кулинарные традиции разных культур. „Помимо наслаждения слоуфудом, наш новый ресторан также предлагает обеденное меню, где мы быстро готовим настоящий японский рамен и салаты. Шампань-бар добавляет элегантности и исключительных вкусовых нюансов ресторану, где мы хотим предложить шампанское по более доступной цене, чем то, к чему мы привыкли в Эстонии“.
Kolm Sibulat приветствует гостей по адресу Maakri 19/1 с 1 августа. Официальная вечеринка открытия состоится в сентябре.
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