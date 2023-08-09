Ресторан Kolm Sibulat переехал в центр города и обзавелся шампань-баром

Основатель и шеф-повар ресторана Роман Защеринский рассказал, что концепция нового ресторана вдохновлена ​​лондонскими ресторанами, где встречаются кулинарные традиции разных культур. „Помимо наслаждения слоуфудом, наш новый ресторан также предлагает обеденное меню, где мы быстро готовим настоящий японский рамен и салаты. Шампань-бар добавляет элегантности и исключительных вкусовых нюансов ресторану, где мы хотим предложить шампанское по более доступной цене, чем то, к чему мы привыкли в Эстонии“.



Kolm Sibulat приветствует гостей по адресу Maakri 19/1 с 1 августа. Официальная вечеринка открытия состоится в сентябре.