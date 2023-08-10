На Аляске тает знаменитый ледник. Куда денутся десятки тысяч туристов, которые приезжают на него смотреть?

По словам Эрана Худа, профессора экологии Юго-Восточного университета Аляски, хотя от ледника и откололись огромные куски, основная потеря льда произошла в результате истончения, вызванного увеличением температуры. Ученые пытаются понять, как эти изменения могут отразиться на экосистеме, в том числе на местах обитания лосося.

Расположившийся между двух гор Менденхолл как будто бы „стекает“ по ущелью в озеро, усеянное блуждающими айсбергами. По оценкам исследователей Юго-Восточного университета Аляски, за период с 2007 по 2021 год его поверхность уменьшилась на восемь футбольных полей. В память о том, где когда-то располагался ледник, вокруг него оборудованы тропы, показывающие места, где когда-то находился лед. Сейчас на его месте уже пытается расти трава.

По словам городского менеджера по туризму Александры Пирс, „люди приезжают на Аляску, чтобы увидеть, по их мнению, нетронутую природу, и мы обязаны сохранить ее для жителей и гостей города“.

В связи с этим в Джуно появился еще один вопрос: что будет потом?

Но изменение климата приводит к таянию ледника Менденхолл. Он уменьшается так быстро, что к 2050 году его, возможно, уже и не будет видно из центра для посетителей, за которым он когда-то возвышался.

Над ледником летают экскурсионные вертолеты, сюда приезжают на байдарках, каноэ и пешком. Посмотреть на ледник и другие чудеса Джуно приезжает так много людей, что городские власти серьезно задумались над тем, как справиться с этим количеством людей, ведь в этом году их ожидается рекордное количество. Часть постоянных обитателей Джуно уезжает на лето в более спокойные места, а соглашение между городом и круизной индустрией ограничит количество прибывающих судов в следующем году.

Тысячи туристов ежедневно сходят с круизных лайнеров, возвышающихся над центром города, на дощатый настил в столице Аляски. Продавцы предлагают экскурсии по берегу, а ряды автобусов готовы увезти туристов, многие из которых направляются к жемчужине этого района – леднику Менденхолл, пишет Euronews.

Неопределенность для туризма

Большинство людей любуются ледником с троп, проложенных через озеро Менденхолл рядом с центром для посетителей. Пещеры головокружительного голубого цвета, привлекавшие несколько лет назад толпы туристов, обрушились, а там, где когда-то можно было сойти со скал на лед, теперь стоят лужи воды.

Манодж Пиллай, работник круизного судна из Индии, в свой выходной день делает снимки с популярной смотровой площадки. „Если ледник так красив сейчас, то каким он был 10 или 20 лет назад? Я пытаюсь это представить“, – говорит он.

Представители Национального леса Тонгасс (национальный парк на Аляске. – Прим. пер.), к которому относится зона отдыха на леднике Менденхолл, готовятся к увеличению числа посетителей в ближайшие 30 лет, хотя и раздумывают о будущем, в котором ледник исчезнет из поля зрения.

Агентство предлагает построить новые тропы и стоянки, дополнительный центр для посетителей и домики для общественного пользования в кемпинге на берегу озера. по крайней мере полностью он в ближайшие 100 лет не исчезнет.

По словам лесника района Джуно Тристана Флухарти, вопрос о том, стоит ли вкладывать средства в строительство объектов, если ледник действительно исчезнет из поля зрения, уже обсуждался. Громкий водопад, который является популярным местом для селфи, забеги лосося, черные медведи и тропы могут продолжать привлекать туристов даже тогда, когда ледник не уже не будет виден из центра для посетителей, но все-таки Менденхолл – это главная достопримечательность.

Ожидается, что в этом году в Джуно побывают около 1,6 млн. человек, которые приплывут сюда на круизных лайнерах с апреля по октябрь. Город является одной из остановок в недельных круизах по Аляске, которые обычно начинаются в Сиэтле или Ванкувере (Британская Колумбия). Туристы могут сойти с причала и за считанные минуты подняться на популярном трамвае по склону горы, увидеть лысых орлов, сидящих на фонарных столбах, и насладиться ярким искусством коренных жителей Аляски.