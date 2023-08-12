„Самая развитая страна бывшего СССР!“ Известный молдавский тревел-блогер снял ролик об Эстонии

„Молдаване — штукатуры, армяне — главные по шашлыку, эстонцы — медлительные“

„Меня зовут Вова, и вообще я айтишник, который много путешествовал и начал свои путешествия снимать. Сначала это было любительски, а сейчас дошло до того, что времени на основную работу не осталось и основной работой стал канал на Ютубе“, — рассказывает о себе блогер.

Говорит, что раньше был „чистый тревел“, но времена поменялись. „Сейчас освещаю события в зонах конфликта и показываю, как живут эмигранты. Так случилось, что из всех русскоговорящих стран люди уезжают. Аудитория — русскоязычные по всему миру“.

Мысль снять видео про Эстонию была давно, признается Вова. „Меня завораживают страны бывшего Советского Союза. Они напоминают мне мою Молдову, и мне интересно все их сравнивать с моей страной. С одной стороны, у нас похожие проблемы и много общего плюс схожий менталитет, легко понять местных жителей даже „между строк“, с другой стороны, все страны уникальны. И иногда в голове не укладывается, что все мы были частью чего-то одного. В прошлом году я много снимал Кавказ, видимо, в этом — очередь стран Балтии“.