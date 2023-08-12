„Самая развитая страна бывшего СССР!“ Известный молдавский тревел-блогер снял ролик об Эстонии(15)
У популярного молдавского ютуб-блогера Вовы Карманова в копилке Уругвай и Литва, Грузия и Италия, Польша… Всего — больше пятидесяти стран, в последний год на канале выпускается по одному ролику в неделю. На несколько дней блогер посетил и Таллинн. Вышедшее часовое видео набрало больше 115 тысяч просмотров и 2 300 комментариев. RusDelfi поговорил с ютубером о впечатлениях о Таллинне, стереотипах и реакциях после выхода ролика получил от людей, которые, по мнению блогера, судят об Эстонии по штампам в СМИ и неверным стереотипам и уж точно никогда в стране не бывали.
„Молдаване — штукатуры, армяне — главные по шашлыку, эстонцы — медлительные“
„Меня зовут Вова, и вообще я айтишник, который много путешествовал и начал свои путешествия снимать. Сначала это было любительски, а сейчас дошло до того, что времени на основную работу не осталось и основной работой стал канал на Ютубе“, — рассказывает о себе блогер.
Говорит, что раньше был „чистый тревел“, но времена поменялись. „Сейчас освещаю события в зонах конфликта и показываю, как живут эмигранты. Так случилось, что из всех русскоговорящих стран люди уезжают. Аудитория — русскоязычные по всему миру“.