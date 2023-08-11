Не пропустите! День 100 костюмов в Сагади
В воскресенье, 13 августа, в мызе Сагади пройдет своеобразный семейный „День 100 костюмов“, где при поддержки студии по прокату костюмов Must Luik все участники смогут преобразиться и окунуться в историческую атмосферу.
На выбор будут представлены как исторические, нестареющие и классические, так и современные интересные костюмы как для взрослых, так и для детей. Цены на детские костюмы от 10.-, на взрослые от 25.- евро, время ношения одного комплекта костюма – один полный час. Оплатить аренду можно как наличными, так и банковской картой.
„День 100 костюмов“ начинается в 11:00 и заканчивается в 17:00. Вход в музеи для участников дня костюмов бесплатный! В мызе работает кафе, а более сытные блюда можно отведать в ресторане „Сагади“.
Приходите и насладитесь красотой усадьбы в старинных костюмах и сделайте отличные фотографии!
Больше информации о Сагади можно найти на сайте: https://sagadi.ee/ru