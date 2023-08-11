Не пропустите! День 100 костюмов в Сагади

На выбор будут представлены как исторические, нестареющие и классические, так и современные интересные костюмы как для взрослых, так и для детей. Цены на детские костюмы от 10.-, на взрослые от 25.- евро, время ношения одного комплекта костюма – один полный час. Оплатить аренду можно как наличными, так и банковской картой.