В каналы не прыгать! Как Италия воспитывает туристов

В Венеции очень ценят хорошие манеры туристов. Уже много лет этот город на севере Италии является одним из центров массового туризма и страдает от его негативных последствий. Этим летом в Венеции действуют строгие правила для приезжающих сюда туристов. Тем, кто их нарушает, грозят большие денежные штрафы. В городе, например, запрещено ходить с голым торсом или прыгать в каналы и купаться в них. Нельзя располагаться где вздумается - сидеть и лежать на лестницах, тротуарах, мостах, колодцах.

Что запрещают туристам в Венеции

Вообще-то городские власти хотели бы ограничить количество туристов, особенно тех, которые не остаются в городе с ночевкой, а приезжают лишь на один день. Число туристов, побывавших в Венеции в 2019 году, по официальным данным, составляло около 5,5 млн. К этому нужно прибавить еще тех, кто приезжает на экскурсию на один день, без ночевки, что в разы увеличивает общее число посетитивших город. Но регулировать такой вид туризма сложно. Было решено перенести на следующий год и введение специальной оплаты за въезд для таких туристов.

„Вероятно, сначала эту меру в качестве пробной введут на 20 дней, когда количество туристов в городе особенно высоко, - говорит представитель горадминистрации. - Но это сложная ситуация. Город Венеция - первый в Италии, кто пошел на такой шаг. Мы хотим быть уверены, что все будет сделано правильно. В этом случае у нас нет примеров, на которые мы могли бы ориентироваться“.

Венеция - далеко не единственное место в Италии, где принимаются меры для того, чтобы упорядочить массовый туризм. В одном из мест на Сардинии, как сообщила итальянская газета Il Messaggero, будут регулировать доступ туристов к самым популярным пляжам. Каждый день там будет появляться определенное количество мест на пляже, за которые нужно будет платить и бронировать их заранее.

Рекордное число туристов в Италии