Искусство сочетается с искусственным интеллектом! В Центре русской культуры открывается инновационная выставка

Фотохудожник Виктория Баранова и дизайнер украшений Ирина Олейник познакомят с миром творчества и новыми технологиями. Эта выставка - уникальный симбиоз, где человеческая креативность взаимодействует с возможностями искусственного интеллекта.

Вам предстоит увлекательное путешествие в мир, где искусство превосходно сочетается с инновационными технологиями. В работах Виктории Барановой вы обнаружите удивительные образы, которые становятся возможными благодаря технической мощи и креативному вдохновению. Используя искусственный интеллект, художник переосмысливает и преображают свои идеи, придает новое прочтение своим работам.