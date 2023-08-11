Искусство сочетается с искусственным интеллектом! В Центре русской культуры открывается инновационная выставка
11 августа в 17:00 в Центре русской культуры открывается выставка „Диалог в искусстве: люди и искусственный интеллект“.
Фотохудожник Виктория Баранова и дизайнер украшений Ирина Олейник познакомят с миром творчества и новыми технологиями. Эта выставка - уникальный симбиоз, где человеческая креативность взаимодействует с возможностями искусственного интеллекта.
Вам предстоит увлекательное путешествие в мир, где искусство превосходно сочетается с инновационными технологиями. В работах Виктории Барановой вы обнаружите удивительные образы, которые становятся возможными благодаря технической мощи и креативному вдохновению. Используя искусственный интеллект, художник переосмысливает и преображают свои идеи, придает новое прочтение своим работам.