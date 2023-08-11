Новости
11.08.2023, 15:12

Искусство сочетается с искусственным интеллектом! В Центре русской культуры открывается инновационная выставка

 
ФОТО: Erakogu

11 августа в 17:00 в Центре русской культуры открывается выставка „Диалог в искусстве: люди и искусственный интеллект“.

Фотохудожник Виктория Баранова и дизайнер украшений Ирина Олейник познакомят с миром творчества и новыми технологиями. Эта выставка - уникальный симбиоз, где человеческая креативность взаимодействует с возможностями искусственного интеллекта.

Вам предстоит увлекательное путешествие в мир, где искусство превосходно сочетается с инновационными технологиями. В работах Виктории Барановой вы обнаружите удивительные образы, которые становятся возможными благодаря технической мощи и креативному вдохновению. Используя искусственный интеллект, художник переосмысливает и преображают свои идеи, придает новое прочтение своим работам.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии