Популярное кафе закрывается несмотря на обилие клиентов: владельцы боятся грядущего роста налогов

„Я боюсь нового налогового пакета, который вступит в силу в следующем году, – призналась глава компании Мерье Сиймпере Lääne-Virumaa uudised. – Вот почему я решила закрыть двери в разгар сезона, чтобы иметь возможность выплатить работникам пособия по сокращению“.

Компания продолжит предлагать услуги кейтеринга. „Мы отказались от предложения питания на месте и развозки обеденных предложений – это составляло довольно большую часть наших заказов“, – пояснила Сиймпере.

В первые годы Jaama trahter был популярным и многолюдным местом, однако экономический кризис 2009 года наложил свой отпечаток. Многие местные предприятия закрылись, а работники уехали. Чтобы выжить, компания изменила концепцию и стала предлагать развозку обедов.

До закрытия кафе также предлагало пообедать на месте. Работало заведение только днем, и есть туда ходили в основном работники различных предприятий, лесники и водители грузовиков. Большая порция дневного блюда стоила 5.50 евро, маленькая 5 евро, а суп – 2.50 евро.