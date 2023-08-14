Новости
14.08.2023, 09:00

Ryanair в конце октября возобновит полеты из Таллинна в Дублин и Пафос

 
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ФОТО: BearFotos | Shutterstock

Ирландский перевозчик Ryanair в конце октября возобновит полеты из Таллиннского аэропорта в ирландский Дублин и кипрский Пафос, пишет rusERR.

Полеты из Таллинна в Дублин будут осуществляться по понедельникам и субботам, в Пафос - по вторникам и субботам.

Первый рейс в Дублин состоится 30 октября, в Пафос - 31 октября.

Напомним, зимой авиакомпания Ryanair выразила недовольство решением Таллиннского аэропорта повысить аэропортовые сборы и с марта закрыла семь маршрутов из столицы Эстонии - в Пафос, Неаполь, Дублин, Биллунд, Париж, Нюрнберг и на Мальту.

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