В Пыхья-Таллинне открывается серия pop-up фотовыставок

„Управа Пыхья-Таллинна в сотрудничестве с местными фотографами запустила серию pop-up фотовыставок, призванных украсить городское пространство и обогатить культурную жизнь горожан. Первую выставку мы откроем вместе с автором работ Татьяной Аскеновой 15 августа в 13.00 часов в прибрежном парке на Штромке“, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.