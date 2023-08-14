В Пыхья-Таллинне открывается серия pop-up фотовыставок
15 августа в Пыхья-Таллинне откроется серия pop-up фотовыставок „Цвета в нас и вокруг нас“. первая выставка откроется во вторник в прибрежном парке на Штромке
„Управа Пыхья-Таллинна в сотрудничестве с местными фотографами запустила серию pop-up фотовыставок, призванных украсить городское пространство и обогатить культурную жизнь горожан. Первую выставку мы откроем вместе с автором работ Татьяной Аскеновой 15 августа в 13.00 часов в прибрежном парке на Штромке“, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.
Pop-up или же „кочующие“ фотовыставки открыты в разных местах Пыхья-Таллинна с 15 августа до 25 сентября. Тема выставок 2023 года – „Цвета в нас и вокруг нас“.
Pop-up фотовыставки Пыхья-Таллинна:
15–21 августа: прибрежный парк Штромки, Татьяна Аксенова
22–28 августа: площадь Пельгулинна, Маре Тропп
29 августа — 4 сентября: ул. Теллискиви, Санне Попович / MTÜ Eesti Tänavafotograafia
5–11 сентября: Ноблесснер, Ольга Медведь
12–18 сентября: ул. Вана-Каламая, Арон Урб / Александр Тамм
19–25 сентября: ул. Соо, Вейко Пилл
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