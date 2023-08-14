ВИДЕО | Аэропорт Сиднея закрыли из-за опасного пассажира

Рейс MH122 авиакомпании Malaysia Airlines вылетел из Сиднея в 13:40, но из-за буйного пассажира на борту был вынужден вернуться и через два часа, в 15:47, вновь приземлился в аэропорту Сиднея. Экипаж вызвал Федеральную полицию Австралии (AFP) и попросил пассажиров, в целях безопасности, переместиться в другую часть самолета.

„AFP всегда реагирует на любую чрезвычайную ситуацию в международном аэропорту Сиднея“, — сообщил журналистам представитель Федеральной полиции, прибывший на место.

На видео, снятом, вероятно, одним из пассажиров самолета, видно, как в проходе лицом к лицу со стюардессой стоит пожилой мужчина. Он говорит, что его зовут Мохаммед и он - „раб Аллаха“. После этого мужчина начинает кричать на других пассажиров самолета, призывая их признать, что они также „рабы Аллаха“.

В какой-то момент мужчина выходит из себя, тычет пальцем в одного из пассажиров и нервно кричит ему: „Скажи мне это!“

Один из находившихся на борту пассажиров опубликовал видео происходящего на борту, подписав ролик как "Аэропорт Сиднея страдает от этого сумасшедшего“. „Я молюсь за безопасность и благополучие каждого. Где охрана аэропорта?! Самолет уже приземлился больше часа назад!!!“ - написал он.

Другой пассажир оставил запись в Твиттере со словами: „Этого мужчину нужно было остановить еще у выхода на посадку, его действия с самого начала вызывали беспокойство. Он добавил: „Рейс был перенаправлен обратно в Сидней из-за этого своевольного идиота, который начал угрожать персоналу и пассажирам.

„Работа аэропорта остановлена, так как мы блокируем основной выезд 16R на взлетно-посадочные полосы. Повсюду пожарные машины“, - написал еще один пассажир.