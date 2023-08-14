Кельнский собор отмечает 775-летний юбилей

В начале IV века в период быстрого распространения христианства первый известный по имени кельнский епископ Святой Матернус распорядился соорудить на территории римского храма баптистерий - небольшую церковь для проведения обрядов крещения.

В середине XIII века практически все значительные церкви Кельна были отстроены заново в романском стиле. Лишь тогдашний собор сохранял черты эпохи поздних Каролингов. Он находился на месте более ранних церквей и храма Меркурия Августа, построенного примерно в 50 году основателями города - древними римлянами.

В Средние века Кельн считался одним из самых великолепных городов Западной Европы. Он был центром деловой активности, где пересекались потоки товаров, перевозимых по Рейну и по суше. Здесь можно было найти почти все, что где-либо производилось и могло служить для обмена и продажи. Город входил в Ганзейский союз и мог позволить себе возвести такую большую церковь, но одного этого для возникновения столь грандиозных планов было все же недостаточно.

Когда и почему решили построить здесь этот храм, до сих пор поражающий воображение своими масштабами?

Ежегодно в Кельнском соборе бывает около шести миллионов туристов со всего мира, то есть в среднем - более полутора десятка тысяч ежедневно. Он является самой посещаемой архитектурной достопримечательностью Германии и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На момент окончания строительства в 1880 году, длившегося более шести столетий, собор несколько лет был самым высоким сооружением в мире, позже уступив этот рекорд своего времени американскому Монументу Джорджа Вашингтона.

Средневековый готический великан стоит в окружении двенадцати романских церквей Кельна, словно застывших вокруг него в вечном хороводе. Самая видная из них - Большой Святой Мартин на берегу реки в Старом городе.

Около Кельнского собора почти всегда дует ветер, даже когда вокруг - абсолютный штиль. Воздушные потоки, натыкаясь здесь на 157-метровые готические башни, устремляются вниз, встретив столь неожиданную преграду посреди широкой долины Рейна...

Примерно через пять столетий в начале IX века здесь заложили новую трехнефную базилику, взяв за образец раннехристианский собор святого Петра в Риме. Этот кельнский храм был освящен в 870 году. Позже к нему добавили еще два боковых нефа. В свою очередь, фундамент нынешнего готического собора был заложен на этом месте 15 августа 1248 года.

В середине XII века из Милана в Кельн были перевезены мощи Трех святых волхвов или королей - волхвов, которые первыми пришли к новорожденному младенцу Христу. Естественно, что для хранения этих священных реликвий, а также для приема многочисленных паломников необходимо было соорудить достойное здание.

Романский стиль и готика

Новый собор начали строить не в романском стиле, распространенном тогда в Германии, а в новом - готическом. Неясно, что побудило первого зодчего собора - мастера Герхарда обратиться именно к французской готике, тем не менее, совершенно очевидно, что за образец он взял собор в Амьене.

Отметим, что само название готического стиля появилось гораздо позже - после того, как известный историк искусства Джорджо Вазари, живший в эпоху Ренессанса, пренебрежительно назвал средневековое зодчество архитектурой готов, то есть германских варваров.

Реализация столь масштабного проекта требовала больших финансовых средств, поэтому стройка затянулась, а в середине XVI века вообще была остановлена. В Европе уже наступила эпоха Просвещения.

Незавершенный готический храм по новым тогдашним временам выглядел безнадежно старомодным. Так он простоял еще триста с лишним лет. Середина храма отсутствовала, но алтарная часть была готова и освящена, в ней проводились службы.

Деревянный кран, последний раз поднявший груз на недостроенную Южную башню в 1560 году, так и продолжил стоять на ней без дела и постепенно превратился в один из городских символов. Он вошел в историю, оставшись на многочисленных гравюрах и картинах.