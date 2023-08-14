Кельнский собор отмечает 775-летний юбилей
15 августа 1248 года был заложен фундамент готического Кельнского собора - самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии.
Около Кельнского собора почти всегда дует ветер, даже когда вокруг - абсолютный штиль. Воздушные потоки, натыкаясь здесь на 157-метровые готические башни, устремляются вниз, встретив столь неожиданную преграду посреди широкой долины Рейна...
Средневековый готический великан стоит в окружении двенадцати романских церквей Кельна, словно застывших вокруг него в вечном хороводе. Самая видная из них - Большой Святой Мартин на берегу реки в Старом городе.
На момент окончания строительства в 1880 году, длившегося более шести столетий, собор несколько лет был самым высоким сооружением в мире, позже уступив этот рекорд своего времени американскому Монументу Джорджа Вашингтона.
Ежегодно в Кельнском соборе бывает около шести миллионов туристов со всего мира, то есть в среднем - более полутора десятка тысяч ежедневно. Он является самой посещаемой архитектурной достопримечательностью Германии и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Когда и почему решили построить здесь этот храм, до сих пор поражающий воображение своими масштабами?
В Средние века Кельн считался одним из самых великолепных городов Западной Европы. Он был центром деловой активности, где пересекались потоки товаров, перевозимых по Рейну и по суше. Здесь можно было найти почти все, что где-либо производилось и могло служить для обмена и продажи. Город входил в Ганзейский союз и мог позволить себе возвести такую большую церковь, но одного этого для возникновения столь грандиозных планов было все же недостаточно.
В середине XIII века практически все значительные церкви Кельна были отстроены заново в романском стиле. Лишь тогдашний собор сохранял черты эпохи поздних Каролингов. Он находился на месте более ранних церквей и храма Меркурия Августа, построенного примерно в 50 году основателями города - древними римлянами.
В начале IV века в период быстрого распространения христианства первый известный по имени кельнский епископ Святой Матернус распорядился соорудить на территории римского храма баптистерий - небольшую церковь для проведения обрядов крещения.
Примерно через пять столетий в начале IX века здесь заложили новую трехнефную базилику, взяв за образец раннехристианский собор святого Петра в Риме. Этот кельнский храм был освящен в 870 году. Позже к нему добавили еще два боковых нефа. В свою очередь, фундамент нынешнего готического собора был заложен на этом месте 15 августа 1248 года.
В середине XII века из Милана в Кельн были перевезены мощи Трех святых волхвов или королей - волхвов, которые первыми пришли к новорожденному младенцу Христу. Естественно, что для хранения этих священных реликвий, а также для приема многочисленных паломников необходимо было соорудить достойное здание.
Романский стиль и готика
Новый собор начали строить не в романском стиле, распространенном тогда в Германии, а в новом - готическом. Неясно, что побудило первого зодчего собора - мастера Герхарда обратиться именно к французской готике, тем не менее, совершенно очевидно, что за образец он взял собор в Амьене.
Отметим, что само название готического стиля появилось гораздо позже - после того, как известный историк искусства Джорджо Вазари, живший в эпоху Ренессанса, пренебрежительно назвал средневековое зодчество архитектурой готов, то есть германских варваров.
Реализация столь масштабного проекта требовала больших финансовых средств, поэтому стройка затянулась, а в середине XVI века вообще была остановлена. В Европе уже наступила эпоха Просвещения.
Незавершенный готический храм по новым тогдашним временам выглядел безнадежно старомодным. Так он простоял еще триста с лишним лет. Середина храма отсутствовала, но алтарная часть была готова и освящена, в ней проводились службы.
Деревянный кран, последний раз поднявший груз на недостроенную Южную башню в 1560 году, так и продолжил стоять на ней без дела и постепенно превратился в один из городских символов. Он вошел в историю, оставшись на многочисленных гравюрах и картинах.
Лишь в 1842 году прусский король Фридрих Вильгельм IV и кардинал Иоганнес фон Гейсель (Johannes von Geissel) второй раз в истории собора заложили его... первый камень - на той самой недостроенной башне.
Немалую роль в том, что строительство возобновилось, сыграли представители немецкого романтизма. Эпоха романтизма пробудила в Германии интерес ко всему средневековому. В моду вошло восстановление развалин и воспевание древних красот в литературе и живописи.
Одним из главных сторонников идеи был кельнский искусствовед и коллекционер Сюльпи Буасере (Sulpiz Boisserée). Считается, что именно он убедил прусского короля финансировать завершение собора.
Примерно за 20 лет до этого - в 1823 году в Кельне вновь создали соборную строительную артель (нем. Dombauhütte), которая занялась самыми необходимыми ремонтными работами. Недостроенный храм сильно пострадал в годы французской оккупации, как, впрочем, многие церкви или монастыри, закрытые и распущенные наполеоновскими властями.
Собор французы деградировали до статуса приходской церкви. Архиепископское управление вообще перенесли в Ахен. Некоторое время в соборе размещался лазарет для австрийских солдат, которые сожгли в печах почти всю деревянную обстановку и резные украшения.
Видные представители немецкого романтизма входили в ближний круг будущего прусского короля Фридриха Вильгельма IV, когда он был еще кронпринцем. Уже в 1814 году они начали убеждать его в необходимости такого проекта - сразу после случайной находки оригинальных строительных планов, изготовленных преемником и помощником первого соборного зодчего через 32 года после закладки первого камня.
Часть планов обнаружил плотницкий подмастерье во время ремонта чердака гостиницы в Дармштадте. Через два года еще несколько листов нашли в Париже. В какой-то момент они попали к придворному архитектору прусского двора, который тоже вынашивал идею достроить готический памятник.
Эстетические порывы немецких романтиков не были единственной причиной, убедившей монарха. Имелся и политический резон. Протестантские прусские власти решили завершить постройку католического храма, чтобы продемонстрировать недоверчивым рейнским католикам (область после поражения Наполеона отошла Пруссии) свои добрые намерения и религиозную терпимость.
Только на достройку обеих башен собора ушло в общей сложности и в переводе на современные деньги около миллиарда евро. Две трети средств собрали с помощью специальной лотереи. Оставшаяся часть поступила из прусской казны.
Национальный символ
При всей религиозной терпимости со стороны прусского престола, отношения между королем-протестантом и кельнскими католическими иерархами были напряженными. Фридрих Вильгельм IV не хотел делать им такой подарок, а собор считал не только религиозным, но и новым национальным символом - символом объединения немецких земель. Он прибег к законодательным уловкам и в качестве владельца достроенного Кельнского собора в городском земельном кадастре был записан... сам Кельнский собор.
В 1842 году простоявший несколько веков без дела деревянный кран на недостроенной Южной башне снова заработал. Без особых проблем. Помимо кельнского архитектора Эрнста Фридриха Цвирнера в работе над проектами оформления фасадов участвовал один из самых знаменитых немецких архитекторов той эпохи Карл Фридрих Шинкель, а также лично прусский король.
В 1880 году, то есть через 632 года после закладки фундамента, строительство собора было завершено. Впрочем, строительные работы в соборе продолжаются постоянно. В Кельне даже существует поверье, что, как только собор будет завершен, наступит конец света.