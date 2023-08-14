Война за лежаки: в гостиницах на побережье Испании за шезлонги идет настоящая борьба

Толпа туристов пробегает 20 метров от входа в бассейн до шезлонгов, и один человек вырывается вперед, успевая положить полотенца на пять шезлонгов. Остальные посетители с изумлением наблюдают за происходящим.

Об инциденте стало известно после того, как в середине июля видеоролик попал в сеть, однако руководство отеля отказалось комментировать произошедшее, пишет Euronews. Вы можете подумать, что это редкий случай на курортах испанского побережья, но это происходит ежедневно, причем иногда в угрожающих масштабах.

Последний случай произошел на этой неделе, также на Канарских островах, когда двое британских туристов выгнали с лежака женщину, чтобы занять ее место, сообщает британская газета Daily Mail. Чтобы избежать подобных столкновений, испанские отели идут на хитрость.

В гостиницах появились „контролеры лежаков“

В шесть тридцать утра у бассейна отеля Sunset Beach Club на знаменитом испанском побережье Коста-дель-Соль начинает формироваться очередь. Заведение откроется только в девять, но очередь уже насчитывает около тридцати человек.

„У нас есть клиенты, которые очень гордятся тем, что они первые в очереди. Мы организовали охрану, чтобы при открытии двери не было толкотни и толчеи, чтобы никто не пробирался внутрь“, – говорит Мигель Маркос, директор отеля.

„Если бы у нас не было контроля, это была бы борьба за выживание“, – добавляет он.

В этом отеле, насчитывающем 700 шезлонгов, которые должны быть поделены между 1 800 постояльцами, организация – ключевой момент.

В девять часов Хосе Карлос, ответственный за шезлонги в отеле, открывает двери, и начинается игра с полотенцами. „Идет война за лучшие места, но в остальное время проблем нет. Каждое лето идет война, но в этом году все гораздо спокойнее“, – говорит Хосе Карлос, который работает контролером лежаков последние три года.

Однако не все с таким же энтузиазмом относятся к тому, что приходят первыми, и есть немало тех, кто наблюдает за происходящим с изумлением.